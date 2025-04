⚡ Zlato klesá o 2 %

Cena zlata stráca 2 % v dôsledku realizácie ziskov, silnejšieho amerického dolára a správ o rokovaniach medzi USA a Čínou 📉

Cena zlata (GOLD) klesá po tom, čo kov otestoval hladinu 3500 USD. Dnešná obchodná seansa prináša ďalší silný pokles — zlato stráca 2 % a prepadáva sa späť pod hranicu 3300 USD za uncu, pričom hlavnými faktormi sú realizácia ziskov a posilňujúci dolár.

Zlato naďalej reaguje na správy týkajúce sa obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Rastúca viera trhu v pozitívny výsledok rokovaní medzi oboma krajinami vedie k presunu kapitálu zo zlata do rizikovejších aktív, ako sú akcie.

Dnes agentúra Bloomberg informovala, že Peking zvažuje zmiernenie 125 % ciel na niektoré strategicky dôležité americké dovozy — čo posilnilo presvedčenie investorov, že dohoda medzi USA a Čínou je stále možná a že tvrdý čínsky postoj by sa mohol zmierniť.

Na druhej strane čínske veľvyslanectvo poprelo správy o prebiehajúcich rokovaniach s USA. Ak by obchodné napätie opäť eskalovalo, zlato by mohlo znovu posilniť. Momentálne však neistota ohľadom ďalších krokov v rokovaniach vytvára tlak na ceny zlata.

Pri pohľade na graf vidíme, že ceny zlata začali klesať okolo 21.–22. apríla, keď začal rásť dolárový index (USDIDX). Napriek tomu, že výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov dnes klesajú takmer o 5 bázických bodov, futures na dolárový index rastú o viac ako 0,2 %. Záverečné údaje UoM za apríl ukázali mierne zlepšenú spotrebiteľskú dôveru, pričom inflačné očakávania na jeden rok zostávajú na veľmi vysokej úrovni 6,5 %.

Zdroj: xStation5

GOLD (D1, H1)

Pri analýze vývoja ceny zlata vidíme, že cena nedokázala preraziť hladinu 3500 USD, po ktorej nasledovala klesajúca korekcia. Na dennom grafe sa najbližšia podpora nachádza na úrovni 3245 USD, čo zodpovedá spodnej hrane cenovej štruktúry 1:1. Ak bude táto úroveň prelomená, korekcia sa môže prehĺbiť smerom k horizontálnej podpore na 3167 USD. Ak by ani táto hladina nevydržala, ďalšia významná zóna leží okolo 2960 USD. Aj takýto hlboký pokles by však nemusel znamenať obrat hlavného trendu. Hlavný trend ostáva rastový (bullish) a návrat k úrovni 2960 USD by predstavoval len otestovanie 100-denného kĺzavého priemeru.

Zdroj: xStation5

Na nižšom časovom rámci cena opakovane neprekonala lokálnu rezistenciu v oblasti 3357 USD, ktorá zostáva kľúčovou krátkodobou rezistentnou zónou. Pokiaľ sa cena udrží pod touto úrovňou, riziko pokračovania korekcie smerom nadol pretrváva. Kľúčové úrovne podpory sú definované denným časovým rámcom — konkrétne 3245 USD a 3167 USD.

Zdroj: xStation5

