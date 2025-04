Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (25. 4. 2025)

Deeskalácia obchodnej vojny bola tento týždeň hlavným faktorom výkyvov na trhoch. Napriek tomu, že nádeje na dohodu medzi USA a Čínou boli predčasné, americký akciový trh zaznamenal výrazné zisky — hlavné indexy na Wall Street dosiahli najvyššie úrovne od 3. apríla a takmer úplne vymazali straty súvisiace s oznámeniami o clách.

Budúci týždeň prinesie viacero kľúčových udalostí: v piatok budú zverejnené údaje z trhu práce v USA, v pondelok sa konajú voľby v Kanade a vo štvrtok príde rozhodnutie o menovej politike Bank of Japan. Aj keď je 1. máj sviatkom vo viacerých krajinách, obchodovanie v USA zostáva bez zmeny. Preto sa oplatí sledovať menový pár USDCAD, index JP225 a cenu zlata (GOLD).

USDCAD

Napätie okolo obchodnej vojny viedlo v Kanade k predčasným voľbám, ktoré sa uskutočnia 28. apríla. Mark Carney, líder Liberálnej strany, si podľa prieskumov opäť získal dôveru voličov a má šancu zostaviť väčšinovú vládu. Naopak, Konzervatívna strana sľubuje výrazné daňové škrty, ktoré by mohli obmedziť priestor pre znižovanie úrokových sadzieb, a zároveň presadzuje okamžité prehodnotenie obchodnej dohody USMCA. Základný scenár počíta s víťazstvom Liberálov, čo by pravdepodobne nespôsobilo výraznú volatilitu CAD. Neočakávané víťazstvo Konzervatívcov by však mohlo viesť k ďalšiemu posilneniu kanadského dolára. USDCAD sa aktuálne obchoduje na najnižšej úrovni od novembra.

JP225

Bank of Japan v januári zvýšila úrokové sadzby na 0,5 % – najvyššiu úroveň za posledných 17 rokov. Hoci trh pôvodne očakával ďalšie sprísňovanie, situácia sa zmenila: inflácia v Japonsku klesla a obchodná vojna posilnila japonský jen ako bezpečný prístav. Silnejší jen a výpredaje na Wall Street negatívne ovplyvnili japonský akciový trh. Vzhľadom na neochotu pokračovať v sprísňovaní menovej politiky a potenciálnu dohodu medzi USA a Japonskom sa výrazne zvýšila pravdepodobnosť odrazu JP225 smerom nahor. Rozhodnutie BoJ bude zverejnené vo štvrtok počas skorých ranných hodín (ázijská seansa).

ZLATO (GOLD)

Zlato bolo doteraz najväčším víťazom obchodnej vojny, a to aj vďaka klesajúcej dôvere v americký dolár. So zvyšujúcimi sa nádejami na deeskaláciu však jeho cena klesla z 3500 na 3280 USD za uncu. Obchodné napätie a neistota zostávajú kľúčovými faktormi, no budúci týždeň budú hrať dôležitú úlohu aj údaje z americkej ekonomiky — najmä piatková správa z trhu práce.

Predchádzajúca správa ukázala solídny rast zamestnanosti, no aprílové dáta môžu byť slabšie, čo by mohlo podporiť dopyt po zlate. Ak však údaje prekvapia silou a dolár posilní, korekcia cien zlata sa môže prehĺbiť.