Akcie Grifols rastú po správe o obnovení rokovaní s Brookfieldom ohľadom prevzatia

Akcie španielskej farmaceutickej spoločnosti Grifols dnes výrazne posilnili po tom, čo server El Confidencial informoval o obnovení rokovaní medzi kanadským investičným fondom Brookfield a akcionármi spoločnosti ohľadom možnej akvizície. V rannom obchodovaní akcie vystrelili o 8,9 % na 8,86 eura, pričom v jednom momente zaznamenali až 12 % nárast.

Podľa neoficiálnych zdrojov Brookfield opätovne kontaktoval rodinu Grifols, ktorá má v spoločnosti najväčší podiel, a zvažuje ponuku v hodnote až 7 miliárd eur (cca 7,55 miliardy dolárov). Rokovania má údajne zastrešovať poradenská spoločnosť Morgan Stanley.

Grifols vo svojom oficiálnom vyhlásení pre burzového regulátora uviedla, že nemá žiadne informácie o obnovení rokovaní a že predstavenstvo nebolo informované o žiadnej novej ponuke. Rodina Grifols, ktorá má zástupcov aj vo vedení firmy, sa k správe nevyjadrila, rovnako ako Brookfield a Morgan Stanley.

Predchádzajúca nezáväzná ponuka od Brookfieldu z novembra minulého roka, ktorá oceňovala firmu na 6,7 miliardy eur, bola vedením Grifols odmietnutá ako podhodnotená. Manažment vtedy odporučil akcionárom, aby svoje podiely nepredávali.

Správa o obnovených rokovaniach prichádza v čase, keď sa Grifols snaží obnoviť dôveru investorov po sérii negatívnych udalostí a špekulácií o finančnom zdraví firmy. Záujem tak významného investora však môže signalizovať, že trh vníma firmu ako atraktívny cieľ pre strategické investície.

GRF.ES (H1)

Akcie spoločnosti Grifols zaznamenali prudký cenový výkyv smerom nahor po dlhodobom klesajúcom trende, ktorý trval niekoľko týždňov. Krátko po správe o možnom obnovení rokovaní s fondom Brookfield došlo k výraznému rastu ceny až nad 9,40 EUR, čo znamenalo prerazenie oboch kĺzavých priemerov, avšak tento rast bol rýchlo korigovaný späť na aktuálnu hodnotu okolo 8,56 EUR. Cena sa teraz nachádza tesne pod 50-hodinovým EMA a mierne pod 100-hodinovým SMA, čo signalizuje prechod do fázy neistoty a hľadanie rovnováhy medzi nákupným a predajným tlakom. RSI vyskočil do prekúpenej zóny nad 70, no aktuálne sa stabilizoval okolo neutrálnej hodnoty 50, čo odráža ochladenie eufórie po prvej reakcii trhu na špekulácie o možnom prevzatí.



Zdroj: xStation5