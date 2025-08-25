Crescent Energy kupuje Vital Energy v akvizícii za 3,1 miliardy USD

Dňa 25. augusta 2025 spoločnosť Crescent Energy oznámila, že prevezme svojho konkurenta Vital Energy v rámci výlučne akciovej transakcie v hodnote približne 3,1 miliardy USD, vrátane dlhu. Spojením vznikne jeden z desiatich najväčších nezávislých producentov ropy a plynu v USA.
Podrobnosti fúzie a strategické dôvody
V rámci dohody získa každý akcionár spoločnosti Vital Energy 1,9062 akcie triedy A spoločnosti Crescent za každú svoju akciu. To predstavuje 15 % prémiu oproti 30-dňovému váženému priemeru ceny Vitalu, čo zodpovedá približne 18,95 USD za akciu.
Po oznámení akvizície akcie Vital Energy posilnili o 9,5–10 %. Zdroj: xStation5
Zatiaľ čo akcie Crescent oslabili o 2,9–7,6 %. Zdroj: xStation5
Strategické a finančné dopady
Spojená firma rozšíri svoje pôsobenie v hlavných ťažobných oblastiach ako Eagle Ford, Permian a Uinta. Predseda predstavenstva Crescentu John Goff zdôraznil, že spoločnosť sa zameriava na rast založený na výnosoch a chce dosiahnuť investičný rating.
Transakcia by mala priniesť okamžité ročné synergie vo výške 90 až 100 miliónov USD. Crescent plánuje tiež predať nehlavné aktíva v hodnote 1 miliardy USD, čím posilní svoju finančnú stabilitu.
Po fúzii budú akcionári Crescent vlastniť približne 77 % a akcionári Vital asi 23 % novej spoločnosti.
Časový harmonogram a širší kontext
Uzavretie transakcie sa očakáva do konca roka 2025, pričom je potrebné získať regulačné schválenia. Akvizícia odráža pretrvávajúcu konsolidáciu v americkom ropnom sektore, kde firmy usilujú o väčší rozsah v reakcii na volatilitu cien energií a vývoj trhu M&A.
