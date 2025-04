Akcie Kering SA klesli o viac ako 5 % kvôli obavám z vývoja luxusného trhu

Akcie francúzskej spoločnosti Kering SA, ktorá vlastní značky ako Gucci, Saint Laurent a Balenciaga, zaznamenali 14. apríla 2025 výrazný pokles o viac ako 5 %. Tento prepad je reakciou na rastúce obavy investorov ohľadom spomaľujúceho sa rastu v sektore luxusného tovaru a neistoty ohľadom budúcej výkonnosti kľúčových značiek skupiny.

Vývoj akcií

Akcie Kering SA (KER.PA) sa počas pondelkového obchodovania na parížskej burze prepadli o viac ako 5 %, pričom uzavreli na hodnote 170,52 USD. Tento pokles nadväzuje na predchádzajúci zostupný trend, kedy akcie stratili približne 15 % svojej hodnoty za posledné dva týždne.

Obavy o výkonnosť značky Gucci

Analytici vyjadrujú obavy ohľadom výkonnosti značky Gucci, ktorá je hlavným ťahúňom tržieb Keringu. Spomalenie rastu v Číne a zmeny v preferenciách spotrebiteľov prispievajú k neistote ohľadom budúceho vývoja tržieb. Navyše konkurencia v segmente luxusného tovaru zosilňuje, čo môže negatívne ovplyvniť marže spoločnosti.

Technická analýza a výhľad

Technická analýza naznačuje, že akcie Kering SA sa nachádzajú v zostupnom trende. Ak by cena akcií klesla pod úroveň 165,36 USD (154,54 EUR), mohlo by to signalizovať ďalší pokles. Analytici predpovedajú, že počas nasledujúcich troch mesiacov by sa cena akcií mohla pohybovať v rozmedzí 124,67 USD až 188,48 USD (116,51 až 176,15 EUR).

Zdroj: xStation5

Dividendy a budúci výhľad

Napriek súčasným výzvam Kering plánuje vyplatiť dividendu vo výške 4,28 USD (4,00 EUR) na akciu, pričom ex-dividend date je stanovené na 5. mája 2025 a výplata prebehne 7. mája 2025. Investori však zostávajú opatrní kvôli neistote ohľadom budúceho rastu a ziskovosti spoločnosti.

