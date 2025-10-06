Akcie Neste po 130 % raste čelia testu: Prichádza spomalenie trhu s obnoviteľnými palivami?

- Akcie Neste od apríla vzrástli o 130 %, najmä vďaka vyšším maržiam na obnoviteľných palivách.
- Analytici varujú pred presýtením trhu a klesajúcimi maržami, ktoré môžu spomaliť rast.
- 20 % analytikov odporúča predaj, čo je najviac za posledné štyri roky.
- Výsledky za 3. kvartál (29. októbra) napovedia, či sa spoločnosti darí udržať nový kurz, alebo či rast narazil na svoj vrchol.
Fínsky energetický gigant Neste Oyj zaznamenal v roku 2025 jeden z najväčších akciových rastov v Európe, keď jeho akcie od apríla stúpli o takmer 130 %. Za týmto prudkým oživením stojí najmä nové vedenie, ktoré spustilo ozdravný plán, a silný dopyt investorov po firmách z oblasti obnoviteľných zdrojov. Kľúčovým faktorom rastu boli najmä výrazne vyššie marže na obnoviteľnej nafte.
Objavujú sa však prvé náznaky prehriatia trhu. Spoločnosť, ktorá v roku 2024 získala približne 35 % príjmov z obnoviteľných palív a viac než polovicu z tradičných ropných produktov, by mohla začať trpieť prebytkom kapacít na trhu s obnoviteľnou naftou.
Podľa Morgan Stanley situácia zďaleka nie je stabilizovaná. „Napriek aktuálne silným spotovým maržiam zostáva trh s obnoviteľnou naftou zraniteľný,“ uviedli analytici pod vedením Alice Bergier Winograd. Ziskovosť Neste je tak podľa nich „na milosť a nemilosť“ nejasnej rovnováhe medzi ponukou a dopytom. Upozorňujú, že súčasná cenová eufória môže byť prehnaná.
Opatrnosť posilňuje aj fakt, že akcie Neste sa momentálne obchodujú tesne nad priemerným cieľom 16,50 EUR, pričom 20 % analytikov odporúča predaj – najvyšší podiel za štyri roky. Bank of America minulý mesiac znížila hodnotenie na „underperform“, s odkazom na vyčerpanú ziskovú dynamiku, očakávaný dopad odstávok rafinérií a klesajúce marže.
Oporným bodom by mohla byť klasická ropná divízia, ako uvádzajú analytici Barclays. Vzhľadom na expozíciu voči rafinérskemu sektoru by spoločnosť mohla obstáť v nadchádzajúcich výsledkoch za 3. kvartál (29. októbra). Napriek tomu Barclays varuje, že krátkodobý výhľad je zložitý: „Súčasný trh zostáva presýtený a náročný a pokles marží by mohol viesť k negatívnemu vývoju ziskov.“
Napriek tomu investori vkladajú nádeje do novej stratégie. CEO Heikki Malinen, ktorý nastúpil pred rokom, oznámil prepustenie 600 zamestnancov a zameral sa na prísnu nákladovú disciplínu. Má za sebou úspešné reštrukturalizácie firiem ako Outokumpu Oyj, čo zvyšuje dôveru v jeho schopnosť zvrátiť vývoj aj v Neste.
Graf NESTE.FI (D1)
Akcie fínskej spoločnosti Neste Oyj sa po niekoľkomesačnom raste aktuálne konsolidujú v blízkosti úrovne 16,30 EUR. Po dosiahnutí lokálneho maxima na 16,66 EUR došlo k miernej korekcii a cena sa vrátila k kĺzavému priemeru EMA 50 (15,45 EUR), ktorý teraz slúži ako prvá významná podpora.
Dlhodobejší priemer SMA 100 (13,45 EUR) naďalej signalizuje býčí trend. RSI sa drží na úrovni 54,7, teda v neutrálnom pásme, čo naznačuje vyvážený trh bez známok prekúpenosti.
Zdroj: xStation5
