Rio Tinto a Glencore zvažujú megafúziu: Môže vzniknúť najväčší ťažiar sveta

- Rio Tinto a Glencore rokujú o možnej fúzii v hodnote 207 miliárd USD.
- Cieľom je posilniť pozíciu v medi – kove, ktorý je kľúčový pre zelenú energetiku a rozvoj umelej inteligencie.
- Akcionári vyjadrujú obavy z možného preplatenia a kultúrnych rozdielov medzi firmami.
- Fúzia by vytvorila najväčšiu ťažobnú spoločnosť na svete a mohla by ovplyvniť celý sektor.
Dvaja giganti svetového ťažobného priemyslu – Rio Tinto a Glencore – oznámili, že vstúpili do predbežných rokovaní o možnej fúzii, ktorá by vytvorila najväčšiu ťažobnú spoločnosť na svete s trhovou hodnotou približne 207 miliárd dolárov. Táto potenciálna transakcia prichádza v čase, keď globálni ťažiari bojujú o prístup ku kľúčovým kovom, predovšetkým medi, ktorá je nevyhnutná pre energetickú transformáciu aj rast dátových centier využívajúcich umelú inteligenciu.
Rio Tinto potvrdilo, že potenciálne prevzatie by malo formu výmeny akcií a mohlo by sa týkať časti alebo celej spoločnosti Glencore. Štruktúra dohody zatiaľ nie je známa a nie je jasné, či by Rio ponúklo akcionárom Glencore prémiu. Investori reagovali zmiešane – akcie Glencore posilnili o 6 %, zatiaľ čo akcie Rio Tinto v Austrálii stratili viac než 6 %, čo odzrkadľuje skepticizmus voči možnému preplateniu zo strany kupujúceho.
Analytici pripomínajú, že ide o druhé kolo rokovaní, pričom prvý pokus o spojenie Rio odmietlo v roku 2024. Teraz však firmu vedie nový CEO Simon Trott, ktorý je vnímaný ako otvorenejší veľkým transakciám. Podľa investičných manažérov by spojenie dávalo strategický zmysel najmä v oblasti medi, no kultúrne rozdiely medzi firmami a prítomnosť uhoľných aktív Glencore môžu celý proces skomplikovať.
Rio Tinto v minulosti úplne opustilo segment uhlia, zatiaľ čo Glencore zostáva jedným z najväčších hráčov na tomto trhu. Na udržanie podpory akcionárov, najmä v Austrálii, by pravdepodobne bolo nutné uhoľné aktíva odpredať. Otázniky sa vznášajú aj nad možnými protimonopolnými prekážkami, predovšetkým zo strany Číny – najväčšieho odberateľa priemyselných kovov.
Fúzia by svojím rozsahom prekonala všetky predchádzajúce transakcie v ťažobnom sektore, vrátane akvizície Xstraty Glencoreom v roku 2012 (46 mld. USD) či nákupu Alcan zo strany Rio Tinta v roku 2007 (43 mld. USD). V čase, keď sa očakáva, že globálny dopyt po medi do roku 2040 vzrastie o 50 % a zároveň bude každoročne chýbať viac ako 10 miliónov ton, sa ťažiari snažia včas si zabezpečiť prístup ku kľúčovým zdrojom.
Rio Tinto (RIO1.DE)
Cena akcie Rio Tinto sa po silnom raste dostala až na úroveň 72,9 EUR, odkiaľ následne mierne oslabila na súčasných 69,49 EUR. Stále sa však obchoduje vysoko nad kĺzavými priemermi EMA 50 (64,29 EUR) a SMA 100 (59,51 EUR), čo naznačuje pokračujúci dlhodobý pozitívny trend. RSI sa nachádza na úrovni 64,1, teda tesne pod prekúpeným pásmom, čo naznačuje možné krátkodobé ochladenie nákupného záujmu.
Zdroj: xStation5
Glencore (GLEN.UK)
Akcie Glencore vystúpili až na 4,5 GBP, no následne prudko oslabili na približne 4,38 GBP a aktuálne sa obchodujú okolo 4,47 GBP. Cena akcií sa drží vysoko nad EMA 50 (3,81 GBP) aj SMA 100 (3,49 GBP), pričom RSI sa nachádza na výrazne prekúpených úrovniach (73,3), čo zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej korekcie.
Zdroj: xStation5
