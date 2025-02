Akcie Palantiru klesajú o 10 % po správe o plánovaných škrtoch v obrannom rozpočte USA

Akcie spoločnosti Palantir Technologies v stredu klesli o viac než 10 % po správach, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa plánuje výrazné škrty v obrannom rozpočte USA. Podľa informácií denníka The Washington Post by mohlo dôjsť k ročnému zníženiu rozpočtu o 8 % počas nasledujúcich piatich rokov, čo by mohlo negatívne ovplyvniť dodávateľov obranných technológií, ako je Palantir.

Napriek týmto obavám niektorí analytici, ako napríklad Dan Ives z Wedbush, naznačujú, že Palantir by mohol z tejto situácie profitovať. Očakáva sa, že zníženie výdavkov na tradičné obranné technológie by mohlo viesť k väčším investíciám do riešení založených na umelej inteligencii, čo by pre Palantir mohlo predstavovať príležitosť.

Kľúčové body:

Plánované škrty v obrannom rozpočte: Administratíva prezidenta Trumpa zvažuje zníženie obranného rozpočtu o 8 % ročne počas piatich rokov.

Dopad na Palantir: Možný negatívny vplyv vzhľadom na významný podiel vládnych zákaziek na celkových príjmoch spoločnosti.

Analytický pohľad: Niektorí odborníci veria, že Palantir by mohol profitovať z presunu investícií smerom k technológiám umelej inteligencie.

