Wall Street sa odráža nahor vďaka poklesu cien ropy 📈 Akcie Adobe po výsledkoch strácajú 8 %

Futures na americké akciové indexy pokračujú v raste, zatiaľ čo investori čakajú na burzový debut spoločnosti SpaceX (SPCX.US). Ceny ropy medzitým klesli na viacmesačné minimá pod 90 USD za barel v dôsledku rastúcich očakávaní, že Spojené štáty a Irán smerujú k predbežnej dohode o ukončení konfliktu. Aktuálne indikácie naznačujú, že akcie SpaceX by mohli otvoriť približne na úrovni 165 USD za akciu, čo by znamenalo trhovú kapitalizáciu presahujúcu 2 bilióny USD už počas prvého dňa obchodovania.
Futures na Nasdaq 100 rastú takmer o 0,9 % po tom, čo index v predchádzajúcej seanse pridal viac ako 3 %. Pozitívny sentiment sa na konci týždňa preniesol aj na európske a ázijské akciové trhy. Ropa Brent stráca 4 % a smeruje k prvému uzatvoreniu pod 88 USD za barel od prvého týždňa konfliktu. Pokles odráža rýchle vyprchávanie geopolitickej rizikovej prémie, keďže investori čoraz viac počítajú s diplomatickým riešením a opätovným otvorením Hormuzského prielivu. Podľa dostupných informácií by rámcová dohoda mohla byť podpísaná už v nedeľu, pričom iránski predstavitelia naznačujú, že rokovania sa blížia k záveru. Návrh údajne obsahuje 14 bodov vrátane znovuotvorenia Hormuzského prielivu a 60-dňového obdobia na rokovania o jadrovom programe.
Na Wall Street stojí za najnovšou rastovou vlnou opäť predovšetkým polovodičový sektor. Dlhopisové trhy zostávajú po štvrtkovom úteku do bezpečia vyvolanom napätím na Blízkom východe stabilné. Výnosy európskych dlhopisov klesajú, keďže nižšie ceny energií zmierňujú inflačné obavy. Americký dolár sa stabilizuje po štyroch po sebe nasledujúcich dňoch poklesu, zlato sa drží blízko nedávnych úrovní a Bitcoin zaznamenáva mierne zisky.
US100 (M30)
Graf naznačuje, že futures na Nasdaq 100 takmer úplne vymazali včerajší pokles, ktorý bol pôvodne vyvolaný varovaním bývalého prezidenta Trumpa pred možným útokom na Irán. Trump svoje vyjadrenia neskôr zmiernil, no nedávno priznal, že rokovania medzi americkými a iránskymi predstaviteľmi stále sprevádzajú určité „trenia“.
Zdroj: xStation 5
Napriek slabosti akcií spoločnosti KLA Corp patrí polovodičový sektor dnes medzi najsilnejšie segmenty trhu. Výrazné zisky zaznamenávajú spoločnosti zamerané na pamäťové čipy, ako napríklad SanDisk, ako aj Arm Holdings. Nadpriemerne si vedú aj finančné spoločnosti a banky, zatiaľ čo obranný sektor patrí medzi najslabšie.
Zdroj: xStation 5
Adobe pod tlakom napriek silným výsledkom, investori sa sústreďujú na spomaľujúci rast ARR
Akcie spoločnosti Adobe (ADBE.US) zostávajú pod tlakom po zverejnení výsledkov za 2. fiškálny štvrťrok 2026. Hoci Adobe vykázala rekordné tržby, rýchlejší rast, než očakával trh, a zvýšila svoj celoročný výhlaď, investori sa zamerali na dva negatívne faktory: slabšie očakávania organického rastu ARR a pokračujúce zmeny vo vedení spoločnosti. Výsledkom bol pokles akcií približne o 7 %, pričom viaceré významné investičné banky znížili svoje odporúčania alebo cieľové ceny akcií.
- Na prvý pohľad bolo finančným výsledkom ťažké niečo vytknúť. Tržby dosiahli rekordných 6,62 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast približne o 13 %. Ukazovateľ EPS na báze non-GAAP dosiahol 5,96 USD a prevádzkový cash flow predstavoval 2,17 miliardy USD. Celkové ARR vzrástlo na približne 27,1 miliardy USD a vedenie spoločnosti zvýšilo svoj celoročný výhlaď. Investori však dospeli k záveru, že najdôležitejšie informácie sa skrývajú pod povrchom týchto čísel.
- Hlavnou obavou trhu je kvalita a udržateľnosť budúceho rastu. Adobe znížila výhlaď organického rastu ARR približne o 480–500 miliónov USD. Približne polovica revízie súvisí s odložením cenových iniciatív, zatiaľ čo druhá polovica odráža rastúci dôraz spoločnosti na freemium stratégiu. Čistý prírastok ARR bez započítania akvizície Semrush dosiahol 560 miliónov USD, čo predstavuje medziročný pokles o 3 %. Analytici Wolfe Research označili výsledky za potenciálne „meniace investičnú tézu“ a upozornili, že rast súvisiaci s AI zatiaľ nie je dostatočne silný na kompenzáciu spomaľovania hlavného predplatiteľského biznisu Adobe.
- Ďalšou dôležitou témou je strategický posun smerom k freemium produktom. Vedenie čoraz viac uprednostňuje získavanie nových používateľov a ich zapojenie pred krátkodobou monetizáciou. Viaceré plánované cenové zmeny boli odložené, čo vyvoláva obavy, že budúci rast tržieb bude viac závisieť od schopnosti premieňať bezplatných používateľov na platiacich zákazníkov. Analytici Piper Sandler a BMO pripúšťajú, že táto stratégia môže rozšíriť používateľskú základňu Adobe, zároveň však spochybňujú schopnosť spoločnosti efektívne monetizovať týchto používateľov v čoraz konkurenčnejšom prostredí.
- Umelá inteligencia zostáva jednou z najsilnejších rastových oblastí Adobe. ARR súvisiace s AI sa medziročne viac než strojnásobilo a prekročilo 500 miliónov USD. ARR produktu Firefly vzrástlo medzikvartálne o 50 % a počet mesačne aktívnych používateľov služieb Acrobat a Express sa zvýšil zo 700 na 850 miliónov. Napriek tomu investori zostávajú skeptickí, pretože ARR generované AI stále predstavuje menej než 2 % celkovej bázy opakovaných príjmov spoločnosti. Hoci je tempo rastu pôsobivé, tento segment zostáva v porovnaní s celkovým biznisom relatívne malý.
Obavy investorov ďalej posilňujú zmeny vo vedení spoločnosti. Finančný riaditeľ Dan Durn opustí Adobe 15. júna a prejde do spoločnosti Marvell Technology. Zároveň firma hľadá nástupcu generálneho riaditeľa Shantanu Narayena, ktorý by mal v budúcnosti prevziať funkciu predsedu predstavenstva. Podľa mnohých investorov prichádza táto zmena v nevhodnom čase, keďže Adobe sa snaží realizovať zásadnú strategickú transformáciu postavenú na AI a freemium produktoch. Analytici Evercore upozorňujú, že sentiment voči akciám sa nemusí výraznejšie zlepšiť, kým nebudú vymenovaní nový CEO a CFO a nepreukážu schopnosť úspešne realizovať dlhodobú stratégiu spoločnosti.
Súčasný výpredaj tak nie je odrazom zhoršujúcich sa finančných výsledkov. Investori sa skôr obávajú, že Adobe obetuje krátkodobú ziskovosť a rast ARR v snahe vybudovať väčšiu základňu bezplatných používateľov, zatiaľ čo monetizácia AI je zatiaľ príliš malá na to, aby plne kompenzovala spomaľovanie tradičného predplatiteľského modelu. Wall Street sa preto čoraz viac zameriava na riziká spojené s realizáciou stratégie než na aktuálne prevádzkové výsledky spoločnosti.
Zdroj: xStation 5
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