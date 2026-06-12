Všetky oči upreté na SpaceX: Kde sa otvoria akcie? 🚀

Spoločnosť SpaceX stále čaká na začiatok obchodovania a jej akcie sa zatiaľ nezačali obchodovať. Očakáva sa, že akcie otvoria približne na úrovni 175 USD na Nasdaq, oproti emisnej cene 135 USD za akciu. Odloženie začiatku obchodovania pri veľkých IPO je štandardným postupom, ktorého cieľom je zabezpečiť hladký vstup na burzu.
- Kľúčovou súčasťou procesu je stanovenie otváracej ceny, ktorá má čo najlepšie vyvážiť nákupné a predajné objednávky.
- Investičné banky aktuálne vyhodnocujú dopyt po akciách SpaceX na rôznych cenových úrovniach ešte pred začiatkom obchodovania.
- Cieľom je zabrániť prudkému výpredaju bezprostredne po debute a zabezpečiť relatívne stabilný začiatok obchodovania.
- Pri ponuke takéhoto rozsahu, akú predstavuje SpaceX, môže celý proces trvať niekoľko hodín, kým sa obchodovanie oficiálne spustí.
- Podobné oneskorenia boli v minulosti bežné aj pri ďalších veľkých IPO. Napríklad Alibaba začala obchodovať približne tri hodiny po otvorení amerických trhov, zatiaľ čo niektoré novšie primárne ponuky nezačali obchodovať až do skorých popoludňajších hodín.
- Nasdaq a banky spravujúce ponuku budú chcieť mať istotu, že otváracia cena bola nastavená správne a že akcie po vstupe na trh nezažijú výrazný pokles.
Zdroj: xStation5
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