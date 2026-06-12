📡Nokia +10 %: JPMorgan vidí 50% priestor nahor. Prečo práve teraz?📈

- JPMorgan dnes zvýšil cieľovú cenu NOK z 14 na 21 dolárov, potenciál rastu okolo 50 %
- Akcia klesla od 3. júna o viac ako 23 % - JPMorgan vníma prepad pravdepodobne ako príležitosť, nie varovanie
- AI a cloudové objednávky v Q1 2026 dosiahli miliardu eur, tržby segmentu vzrástli o 49 % medziročne
- Výhľad divízie optických a IP sietí zvýšený na 18 až 20 % rast oproti pôvodným 10 až 12 %
- Nvidia drží 2,9 % podiel v Nokii po investícii miliardy dolárov z októbra 2025
- JPMorgan dnes zvýšil cieľovú cenu NOK z 14 na 21 dolárov, potenciál rastu okolo 50 %
- Akcia klesla od 3. júna o viac ako 23 % - JPMorgan vníma prepad pravdepodobne ako príležitosť, nie varovanie
- AI a cloudové objednávky v Q1 2026 dosiahli miliardu eur, tržby segmentu vzrástli o 49 % medziročne
- Výhľad divízie optických a IP sietí zvýšený na 18 až 20 % rast oproti pôvodným 10 až 12 %
- Nvidia drží 2,9 % podiel v Nokii po investícii miliardy dolárov z októbra 2025
Nokia sa opäť dostáva do pozornosti investorov. Tentoraz však nie ako výrobca mobilných telefónov, ale ako jeden z kľúčových dodávateľov infraštruktúry pre AI dátové centrá a cloudové siete. Analytik JPMorgan Sandeep Deshpande dnes zvýšil cieľovú cenu akcie z 14 na 21 dolárov a ponechal odporúčanie Overweight. Pri súčasnej cene akcie to predstavuje potenciál rastu približne 40 %. Banka očakáva, že Nokia bude patriť medzi významných príjemcov rastúcich investícií do umelej inteligencie a dátových centier.
Graf: Vývoj ceny akcií spoločnosti NOKIA (NOK.US, M30)
Zdroj: xStation5
Načasovanie upgradu je zaujímavé aj preto, že prichádza po výraznej korekcii akcií Nokie. Ešte 3. júna dosiahla akcia 52-týždňové maximum na úrovni 17,45 dolára, no o týždeň neskôr sa obchodovala viac než 23 % pod touto úrovňou. Napriek prudkému poklesu JPMorgan výrazne zvýšila svoj cenový cieľ, čo naznačuje, že banka vníma nedávny výpredaj skôr ako príležitosť než zhoršenie fundamentov spoločnosti.
Argumenty JPMorgan pritom nestoja na nových firemných správach. Väčšina z nich vychádza z výsledkov za prvý štvrťrok 2026, ktoré Nokia zverejnila ešte koncom apríla. Práve tie ukázali výrazné zrýchlenie AI biznisu. Spoločnosť oznámila objednávky od AI a cloudových zákazníkov v hodnote jednej miliardy eur, pričom významnú časť tvorili optické siete využívané na prepojenie moderných dátových centier. Tržby z AI a cloudového segmentu zároveň medziročne vzrástli o 49 % a dnes predstavujú približne 8 % celkových príjmov spoločnosti.
Manažment v reakcii na silný dopyt zvýšil výhľad rastu divízie optických a IP sietí na 18 až 20 %, oproti pôvodne očakávaným 10 až 12 %. K pozitívnemu výhľadu prispela aj akvizícia spoločnosti Infinera, ktorá posilnila postavenie Nokie v segmente vysokorýchlostných optických sietí pre dátové centrá.
Dôležitým signálom dôvery zostáva aj investícia spoločnosti NVIDIA z októbra minulého roka. Nvidia investovala do Nokie jednu miliardu dolárov a získala približne 2,9 % podiel v spoločnosti. Súčasťou dohody je strategická spolupráca v oblastiach AI sietí, dátových centier a budúcich 6G technológií.
Nokia tak podľa JPMorgan prechádza postupnou transformáciou. Hoci väčšina jej tržieb naďalej pochádza z tradičnej telekomunikačnej infraštruktúry, čoraz väčšiu pozornosť investorov priťahuje jej expozícia na rastúce investície do AI dátových centier. Práve táto zmena vnímania je hlavným dôvodom, prečo Wall Street začína spoločnosti pripisovať vyššiu hodnotu.
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