Akcie Tesly rastú vďaka pozitívnym údajom o elektromobiloch a špekuláciám o možnom prevzatí TikToku Elonom Muskom

Špekulácie o záujme Elona Muska o TikTok: Objavili sa správy naznačujúce, že Elon Musk rokuje o prevzatí amerických operácií TikToku. Takýto krok by mohol diverzifikovať obchodné záujmy Tesly a integrovať pokročilé sociálne platformy do jej ekosystému, čo by mohlo zvýšiť zapojenie používateľov a viditeľnosť značky.