Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií

Lídri trhu v oblasti kyberbezpečnostných riešení, teda CrowdStrike, Zscaler a Palo Alto, dnes počas seansy strácajú niekoľko percent. Priemerný pokles sa pohybuje okolo 6 %.
Tento pohyb je dôsledkom úniku informácií o nových produktoch spoločnosti Anthropic, druhej najväčšej firmy v sektore AI podľa valuácie aj rozsahu aktivít.
Claude Code Security je novinkou v ponuke nástrojov pre vývojárov. Jeho cieľom je pomôcť inžinierom navrhovať bezpečnejšie systémy a aplikácie. Práve to bolo podľa mnohých zástupcov odvetvia doteraz slabým miestom AI nástrojov, vrátane Claude Code. Mnohí účastníci trhu sa domnievajú, že väčšie zapojenie umelej inteligencie do zabezpečenia systémov, sietí a softvéru zníži trhový podiel kyberbezpečnostných spoločností.
Zároveň sa ponúka otázka, ako účinné budú snahy týchto firiem chrániť používateľov pred kyberkriminalitou, ak sa AI sama prispôsobí vyhľadávaniu zraniteľností a slabín v bezpečnostných systémoch. Sú teda obavy trhu o kondíciu týchto spoločností opodstatnené?
Odlišný pohľad ponúkajú okrem iného analytici Svetového ekonomického fóra. Vo svojej správe z roku 2026 pomerne jasne uvádzajú, že AI dopyt firiem po kyberbezpečnostných službách zvyšuje, nie znižuje. Povaha hrozieb sa zásadne mení. Pozornosť sa presúva smerom k agentovým riešeniam, overovaniu identity a automatizácii. Spoločnosti ako Palo Alto a Zscaler pritom patria v týchto oblastiach medzi priekopníkov, takže neexistuje jasný dôvod započítavať do ich ocenenia horší scenár.
Výpredaj má aj druhý rozmer, ktorý je viac poháňaný dohadmi a špekuláciami než triezvym hodnotením vplyvu na obchodné modely. Tento rozmer súvisí s únikmi informácií o „Claude Mythos“, novom nástroji od Anthropicu, ktorého schopnosti nie sú známe, no údajne majú byť „bezprecedentné“.
V tejto chvíli sa oplatí zastaviť a zamyslieť sa nad tým, čo sa vlastne deje. Akcie kyberbezpečnostných spoločností sa predávajú, pretože Anthropic mal údajne vytvoriť nástroje také silné, že spochybňujú ich obchodné modely. A pritom sa takmer nikto nepýta, prečo sa o týchto nástrojoch dozvedáme práve prostredníctvom úniku dát.
Závery sa ponúkajú samy. Buď spoločnosť nedokáže svoje vlastné nástroje účinne používať, alebo tieto nástroje nie sú také schopné, ako tvrdia zástupcovia Anthropicu, alebo je únik zámerný a má formovať sentiment okolo AI, ktorá v posledných týždňoch zrejme prehráva boj o kapitál aj vieru v pokračujúci úspech celej „revolúcie“. Žiadny z týchto scenárov neospravedlňuje taký výrazný výpredaj v odvetví spojenom s kyberbezpečnosťou.
