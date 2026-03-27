Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?

Unity, vývojár a distribútor viacerých nástrojov používaných najmä na tvorbu videohier, svojimi oznámeniami trh pozitívne prekvapil.
Predbežné výsledky ukazujú na fenomenálny rast ziskovosti spoločnosti. Očakáva sa, že upravený EBITDA vzrastie medziročne o 58 % na viac ako 130 miliónov USD. To môže naznačovať výrazné zlepšenie efektivity, keďže tržby by mali dosiahnuť približne 505 miliónov USD, čo predstavuje rast o 17 %. Prevádzková marža by sa mala zvýšiť na 26 % oproti predtým očakávaným 22 %. Treba však dodať, že ide o predbežné čísla, nie o finálne výsledky, a tieto hodnoty sa ešte môžu zmeniť.
Zároveň spoločnosť oznámila predaj divízií ironSource Ads Network a SuperSonic, ktoré sú zodpovedné za reklamu a vydávanie hier. Neznamená to však, že firma opúšťa reklamný biznis. Jej Vector AI je jedným z hlavných motorov rastu tržieb v segmente, ktorý spoločnosť označuje ako strategický.
Vedenie spoločnosti uvádza, že predaj menej perspektívnych aktivít umožní firme sústrediť sa na jej hlavnú činnosť, ktorá si vedie výrazne lepšie. Investori zdieľajú nadšenie generálneho riaditeľa z týchto zmien a akcie počas pesimistickej piatkovej seansy zaznamenávajú jeden z najsilnejších rastov.
Treba však pripomenúť, že spoločnosť si prešla veľmi náročným obdobím z pohľadu valuácie. Obavy z konkurencie v podobe AI alternatív k nástrojom pre vývojárov sa navyše prehĺbili po pôvodnom výhlaďe na 1. štvrťrok 2026, ktorý zaostal za očakávaniami trhu. Akcie tento rok strácajú viac než 60 % a oproti maximu z roku 2021 sú nižšie o viac než 90 %.
