Akcie vesmírnych spoločností prudko rastú, zatiaľ čo Wall Street čaká na IPO SpaceX 📈

Vesmírny sektor sa opäť stáva jednou z najhorúcejších tém na Wall Street, keďže investori sa čoraz viac pripravujú na vysoko očakávané IPO SpaceX. Nadšenie okolo spoločnosti Elona Muska podporuje široké zisky naprieč poskytovateľmi raketových štartov, firmami zameranými na orbitálnu infraštruktúru a spoločnosťami zo sektora satelitnej komunikácie. Trhy vnímajú potenciálne ocenenie SpaceX — odhadované až na 1,75 bilióna USD — ako udalosť, ktorá by mohla výrazne zmeniť valuačné meradlá v celom odvetví vesmírnych technológií.
Test Starship: explózia sentiment nepoškodila
Napriek niektorým technickým problémom bol posledný testovací let Starship trhom vnímaný prevažne pozitívne. SpaceX dokončila 12. testovací let svojho systému Starship s využitím nového horného stupňa Starship V3 spolu s prepracovaným boosterom Super Heavy V3. Horný stupeň úspešne vypustil simulátory Starlink a dva testovacie satelity, než vykonal aerodynamické manévre pred plánovaným dopadom a explóziou v Indickom oceáne.
Hlavné problémy sa objavili na strane boostera Super Heavy, keďže jeho motory sa počas simulovanej pristávacej sekvencie nepodarilo správne znovu zažať. Trh to však nevykladá ako zlyhanie programu, ale skôr ako ďalšiu fázu iteratívneho procesu zberu dát spoločnosti SpaceX. Investori čoraz viac chápu, že riadené explózie zostávajú súčasťou vývojovej filozofie spoločnosti.
Menšie vesmírne akcie vedú rally
Najnovšia vlna nákupov bola vyvolaná predovšetkým prospektom IPO SpaceX, ktorý prvýkrát odhalil viac detailov o rozsahu podnikania spoločnosti. Okrem rakiet sa SpaceX čoraz viac profiluje v oblasti satelitných služieb, umelej inteligencie a potenciálne aj orbitálnej dátovej infraštruktúry.
Medzi najsilnejšie tituly v sektore patrili:
- Redwire vzrástol o viac ako 22 % a predĺžil svoj silný uptrend z roku 2026.
- Momentus vyskočil takmer o 70 % vďaka obnovenému záujmu o orbitálnu dopravu a vesmírnu infraštruktúru.
- Firefly Aerospace posilnil takmer o 18 %.
- Rocket Lab vzrástol približne o 4 % a zostáva jednou z najdôležitejších verejne obchodovaných alternatív k SpaceX.
- Intuitive Machines posilnil zhruba o 15 % vďaka rastúcemu príbehu lunárnej infraštruktúry.
- ViaSat rástol po správe o novej vojenskej zákazke v hodnote viac ako 437 miliónov USD.
SpaceX by sa mohla stať „Nvidiou vesmírneho sektora“
Z pohľadu kapitálových trhov by sa SpaceX mohla stať pre vesmírny priemysel tým, čím sa Nvidia stala pre umelú inteligenciu. Potenciálne ocenenie na úrovni 1,75 bilióna USD stanovuje pre sektor úplne nové meradlo a povzbudzuje investorov k hľadaniu „ďalšej SpaceX“ medzi menšími verejne obchodovanými spoločnosťami.
Sektor zostáva stále vysoko špekulatívny a často závislý od vzdialených peňažných tokov a vysokých kapitálových výdavkov. IPO SpaceX by však mohlo zásadne zmeniť spôsob, akým investori vnímajú celé odvetvie — od úzkej témy technologickej špekulácie smerom k širšiemu investičnému príbehu infraštruktúry, obrany, satelitnej komunikácie a orbitálnej ekonomiky.
