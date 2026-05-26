US Open: Wall Street pokračuje v raste napriek napätiu medzi USA a Iránom 📈 Micron Technology rastie o 10 %

Futures na Wall Street v utorok mierne klesajú, pretože investori opatrne vyhodnocujú neistotu okolo možnej dohody medzi USA a Iránom po nedávnych amerických útokoch na vybrané iránske ciele. Trhy zároveň zostávajú veľmi citlivé na pokračujúcu volatilitu na ropnom trhu. Ceny ropy rastú takmer o 3 USD a Brent sa vracia nad 96 USD za barel. Investori sledujú aj klesajúce výnosy štátnych dlhopisov a silné zisky v polovodičovom sektore, na čele so spoločnosťou Micron Technology. Hotovostné indexy medzitým otvorili vyššie, keď Nasdaq 100 a S&P 500 rastú o 1 %, respektíve 0,5 %, hoci futures mierne ustúpili.
- Donald Trump uviedol, že rokovania s Iránom „postupujú dobre“, zároveň však varoval, že USA môžu vojenské kroky vystupňovať, ak rokovania zlyhajú.
- USA potvrdili vykonanie „útokov v sebaobrane“ na juhu Iránu, zameraných na odpaľovacie stanovištia rakiet a plavidlá, ktoré sa údajne pokúšali rozmiestniť míny.
- Výnosy amerických štátnych dlhopisov po znovuotvorení trhov po sviatku Memorial Day klesli. Výnos 10-ročného dlhopisu sa dostal pod 4,5 %.
- Investori obmedzujú očakávania skorého znižovania sadzieb zo strany Fed. Trhy teraz oceňujú pravdepodobnosť júlového zvýšenia sadzieb na 8,5 %, zatiaľ čo pred mesiacom to bolo len 0,9 %.
- Trhy čakajú na dáta o spotrebiteľskej dôvere v USA od Conference Board, ktoré budú zverejnené o 17:00.
- Najsilnejšie zisky sú aktuálne viditeľné medzi výrobcami polovodičov, najmä pri spoločnosti Micron.
US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
Firemné správy
Širší polovodičový sektor smeruje vyššie. Qualcomm aj Advanced Micro Devices (AMD) rastú o viac ako 3 %, zatiaľ čo Micron Technology sa stal hlavným stredobodom pozornosti trhu. Ropný sektor medzitým zaostáva za vývojom cien ropy. Akcie BP klesajú takmer o 4 % po nečakanom odvolaní predsedu predstavenstva Alberta Manifolda pre obavy súvisiace s dohľadom nad riadením a štandardmi manažmentu.
Akcie Lear Corp. vzrástli o 2 % po tom, čo TD Cowen zvýšila rating titulu z „Hold“ na „Buy“. Banka uviedla, že dodávateľ pre automobilový priemysel má dobrú pozíciu voči severoamerickej výrobe vozidiel, ktorá by podľa analytikov mohla byť silnejšia, než sa predtým očakávalo.
UBS zvyšuje odporúčanie pre Micron Technology – akcie prudko rastú
Akcie Micron Technology prudko rastú v premarkete po tom, čo UBS viac ako strojnásobila cieľovú cenu spoločnosti na 1 625 USD z 535 USD. Nejde iba o cyklické zvýšenie odporúčania spojené so zlepšovaním cien DRAM/NAND, ale o širšiu tézu, že trh s pamäťami vstupuje do štrukturálne priaznivejšej fázy vďaka dlhodobým dodávateľským zmluvám s významnými zákazníkmi.
- Podľa UBS je rastúci podiel objemov DDR, najmä serverových DDR5, teraz zabezpečený zmluvami na 3–5 rokov, ktoré obsahujú garantované objemy a čiastočne fixované cenové rámce. Pre Micron by to mohlo znamenať nižšiu volatilitu tržieb, lepšiu viditeľnosť dopytu a stabilnejší profil marží v segmente, ktorý historicky patrí medzi najcyklickejšie časti polovodičového priemyslu.
- Dôležité je, že hyperscale spoločnosti si podľa odhadov už zabezpečili približne 60–70 % celoodvetvových objemov serverových DDR5 v rámci týchto vylepšených dohôd. To posilňuje pozíciu Micronu v najhodnotnejšom segmente pamäťového trhu, kde dopyt poháňa AI infraštruktúra, dátové centrá a rastúce požiadavky na šírku pásma.
- UBS zvýšila svoje prognózy EPS pre Micron na 155 USD v roku 2027, 167 USD v roku 2028 a 117 USD v roku 2029. Analytici očakávajú, že zisk na akciu zostane pohodlne nad 100 USD aj v prípade mierneho poklesu pamäťového cyklu v roku 2029.
- Nová cieľová cena UBS znamená potenciál rastu o viac ako 100 % a je založená na približne 15-násobku očakávaného zisku. Banka tvrdí, že vďaka vyššej stabilite tržieb a čoraz strategickejšej úlohe pamätí v rámci AI ekosystému by sa Micron už nemal obchodovať s takým veľkým valuačným diskontom voči polovodičovým lídrom, ako je Nvidia.
- Pozitívny výhľad podporila aj Mizuho, ktorá potvrdila rating „Outperform“ a naďalej považuje Micron za jeden zo svojich hlavných tipov v polovodičovom sektore. Podľa banky zostávajú pamäte DRAM a NAND základnými technológiami pre AI infraštruktúru, pričom dopyt pravdepodobne prevýši ponuku minimálne do rokov 2026–2027.
Akcie Micron (MU.US)
Zdroj: xStation5
