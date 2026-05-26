Nvidia vyzýva Intel a AMD na súboj na trhu s CPU

Nvidia, dlhodobý líder a nesporný ťahúň revolúcie v oblasti AI v segmente GPU, teraz vysiela jeden zo svojich najsilnejších strategických signálov od začiatku boomu umelej inteligencie. Trh s centrálnymi procesormi (CPU) sa stáva ďalším smerom expanzie spoločnosti. Projekcia, podľa ktorej by globálny trh s CPU mohol dosiahnuť hodnotu 200 miliárd USD, nie je iba ambicióznym odhadom. Je to jasný signál, že Nvidia plánuje vstúpiť do segmentu, ktorému dlhodobo dominujú Intel a AMD, a získať časť trhu infraštruktúry dátových centier novej generácie.
Kľúčovým pilierom tejto stratégie zostáva vývoj vlastných čipov založených na architektúre ARM, vrátane série Grace. Nvidia čoraz viac buduje víziu komplexného AI ekosystému, ktorý zahŕňa GPU, CPU aj kompletnú serverovú architektúru pre hyperscalerov a dátové centrá prevádzkujúce modely umelej inteligencie.
Najväčším prekvapením pre trh je však skutočnosť, že Nvidia do svojej prognózy trhu s CPU v hodnote 200 miliárd USD výslovne zahrnula Čínu. Pre investorov ide o veľmi významný signál, pretože ukazuje, že spoločnosť neplánuje opustiť jeden z najväčších technologických trhov na svete, a to napriek pokračujúcim exportným obmedzeniam medzi USA a Čínou.
Z trhového pohľadu to vytvára klasický „čínsky paradox“. Na jednej strane investori dostávajú signál, že Nvidia verí v pokračujúcu monetizáciu dopytu z Číny. Architektúra založená na ARM a vývoj platforiem CPU môžu ponúknuť väčšiu regulačnú flexibilitu než najpokročilejšie čipy GPU, ktoré podliehajú americkým exportným kontrolám. To posilňuje príbeh, že globálny boom AI je stále v ranej fáze a že Nvidia má pred sebou naďalej obrovský adresovateľný trh.
Na druhej strane zostáva zahrnutie Číny do dlhodobých prognóz výrazne vystavené geopolitickému riziku. Akákoľvek eskalácia napätia v politike medzi USA a Čínou by mohla obmedziť prístup Nvidie na čínsky trh a vynútiť si revíziu očakávaných tržieb. Investori tak zároveň nakupujú silný rastový príbeh AI, ale musia počítať so zvýšenou volatilitou valuácie spôsobenou geopolitickou neistotou.
Strategicky ide o zásadný posun pre celý polovodičový sektor. Nvidia už nie je vnímaná iba ako výrobca GPU a čoraz viac sa profiluje ako dominantný poskytovateľ kompletnej AI infraštruktúry pre moderné dátové centrá. To predstavuje priamu výzvu pre Intel a AMD.
Ak hlavní cloudoví poskytovatelia, ako sú Amazon, Microsoft a Google, začnú vo väčšej miere využívať procesorové riešenia Nvidie, mohlo by to viesť k štrukturálnej zmene dynamiky celého odvetvia. Trh by potom začal oceňovať nielen dominanciu Nvidie v oblasti AI akcelerátorov, ale aj jej potenciál získať významný podiel na mnohomiliardovom trhu s CPU.
Pre akcionárov NVDA zostáva odkaz jednoznačne býčí. Nvidia rozširuje svoj celkový adresovateľný trh a otvára nové dlhodobé zdroje tržieb. Aj obmedzený úspech v segmente CPU by sa mohol premietnuť do desiatok miliárd dolárov dodatočných ročných tržieb.
