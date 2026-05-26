Zhrnutie trhov: Európske akcie smerujú nižšie ⬇️ Čo dnes hýbe trhmi❓

Európske akciové indexy sa dnes obchodujú pod tlakom po tom, čo nové americké útoky na juhu Iránu utlmili optimizmus ohľadom blížiacej sa mierovej dohody. STOXX 600 klesá o 0,2 %, DAX stráca 0,49–0,7 % a Euro Stoxx 50 odpisuje 0,78 %. FTSE 100 však ide proti trendu a rastie približne o 0,7–0,9 % vďaka podpore ťažobných spoločností.
Hlavným faktorom ovplyvňujúcim trhový sentiment je eskalácia konfliktu na Blízkom východe. Americká armáda cez noc uskutočnila „obranné“ útoky na juhu Iránu a minister zahraničných vecí Marco Rubio pripustil, že mierové rokovania môžu trvať „ešte niekoľko dní“. Ropa Brent dnes rastie o viac ako 3 % a približuje sa k 99 USD za barel. WTI však klesá približne o 3,7 % na 93 USD po obnovení obchodovania po predĺženom víkende v USA. Americký dolár zostáva v úzkom obchodnom pásme. Index DXY rastie len o 0,04 % na približne 98,96, zatiaľ čo pár EUR/USD sa drží stabilne na 1,1644.
Na sektorovej úrovni v indexe Euro Stoxx 50 sú zďaleka najhoršími sektormi Consumer Discretionary (-1,79 %) a Industrials (-1,66 %), zatiaľ čo technologický sektor klesá o 1,30 %. Jedinými sektormi v zelených číslach sú Utilities (+1,00 %) a Energy (+0,27 %), ktoré ťažia z vyšších cien komodít a prílevu defenzívneho kapitálu. Zdroj: XTB
Informácie o spoločnostiach
Akcie Ferrari a Iberdrola v súčasnosti priťahujú najväčšiu pozornosť investorov v Európe. Zdroj: XTB
- Ferrari klesá takmer o 6 % — ide o najväčší denný prepad za niekoľko mesiacov — po tom, čo výrobca luxusných áut predstavil svoj prvý plne elektrický model Ferrari Luce. Stalo sa tak v čase, keď jeho konkurenti, ako Porsche a Lamborghini, obmedzujú svoje ambície v oblasti elektromobilov pre slabý dopyt. Analytici upozorňujú, že čínski výrobcovia zostávajú globálnymi lídrami v segmente elektromobilov, čo tradičné európske značky dostáva do náročnej pozície.
- Safran klesá o viac ako 3 %, zatiaľ čo Airbus stráca 1,6 %. Letecký sektor je pod tlakom rastúcich prevádzkových nákladov a geopolitického napätia, ktoré ovplyvňuje dodávateľské reťazce. Lufthansa a Ryanair v posledných dňoch klesli o 1,4 %, respektíve 0,7 %, zatiaľ čo Morgan Stanley znížila rating spoločnosti Lufthansa.
- Iberdrola rastie o viac ako 1,44–1,47 % a je najvýkonnejším titulom v indexe Euro Stoxx 50 po tom, čo Barclays zvýšila jej rating na „Overweight“ a stanovila novú cieľovú cenu 22,60 EUR. Banka označila spoločnosť za „zlatý štandard“ európskych utilít. Zároveň očakáva ročný rast EPS približne o 11 % až do roku 2030 a zdôrazňuje stabilitu modelu, ktorý je z 55 % založený na regulovanej sieťovej infraštruktúre.
- Kingfisher rastie približne o 4,6 % a patrí medzi najväčšie rastové tituly v indexe STOXX 600. Spoločnosť potvrdila, že splní svoje celoročné ciele v oblasti tržieb, hoci porovnateľné tržby v prvom štvrťroku medziročne klesli o 0,7 %. Investori si vydýchli, že výhlaď zostáva bez zmeny.
