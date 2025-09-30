Alexa+ prichádza na Fire TV zariadenia: Interaktívna televízia s umelou inteligenciou

Amazon oznámil, že vylepšený hlasový asistent Alexa+ bude integrovaný do nových aj vybraných existujúcich zariadení Fire TV. Ide o zásadnú zmenu v tom, ako používatelia ovládajú televíziu a vyhľadávajú obsah pomocou umelej inteligencie a prirodzenej konverzácie.
Alexa+ umožňuje klásť komplexné otázky (napr. „Odporuč mi film ako ten, čo som pozeral minulý týždeň“) a poskytuje inteligentné odpovede prispôsobené kontextu. Počas sledovania možno jednoducho povedať: „Kde sa to natáčalo?“ alebo „Ktorá pesnička hrá?“, či dokonca preskočiť priamo na konkrétnu scénu.
Pri živých športových prenosoch vie Alexa+ poskytnúť skóre, štatistiky hráčov a pomôže nájsť zápas cez služby ako Sling, Fubo alebo Prime Video.
Podporované je aj prehľadné prepínanie medzi streamovacími službami ako Netflix, HBO Max či Prime Video.
Novinky v hardvéri Fire TV
Spolu s Alexa+ predstavil Amazon aj nové produkty:
-
Fire TV 2‑Series a 4‑Series televízory s novým čipom, funkciou Omnisense a režimom Dialogue Boost.
-
Omni QLED modely s vyšším jasom (o 60 %) a pokročilým lokálnym stmievaním.
-
Fire TV Stick 4K Select – cenovo dostupný prehrávač s podporou HDR10+ a Alexa+.
Všetky tieto zariadenia budú bežať na novom operačnom systéme Vega OS, ktorý je navrhnutý špeciálne pre Fire TV hardvér.
Amazon uviedol, že Alexa+ bude v budúcnosti dostupná aj pre vybrané modely iných výrobcov (napr. Panasonic, Hisense).
Prínosy a výzvy
Týmto krokom sa Amazon snaží spraviť z Alexy kľúčový prvok domácej zábavy. Alexa+ sa tak mení z obyčajného hlasového ovládania na inteligentného sprievodcu televíznym obsahom.
Používateľom to prinesie pohodlie – žiadne prepínanie aplikácií, jednoduchšie vyhľadávanie a ovládanie. Úspech však závisí od kvality implementácie: reakčného času, správneho pochopenia otázok a kompatibility so službami.
Výzvou bude dostupnosť dostatočne podrobných metadát od tvorcov obsahu a adaptácia vývojárov na nové API rozhrania Alexa+.
Nie všetky staršie zariadenia Fire TV dostanú aktualizáciu – niektoré hardvérovo nepodporujú Alexa+ ani nový systém Vega OS.
