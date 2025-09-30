Zakladateľ Spotify Daniel Ek odchádza z pozície CEO. Akcie klesli po oznámení

Spoločnosť Spotify oznámila, že jej spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ Daniel Ek odstúpi z pozície CEO ku koncu roka 2025. Od 1. januára 2026 prevezme funkciu výkonného predsedu predstavenstva. Novými spolugenerálnymi riaditeľmi sa stanú Gustav Söderström, zodpovedný za produkt a technológie, a Alex Norström, ktorý vedie obchodné aktivity spoločnosti.
Daniel Ek uviedol, že už v posledných rokoch odovzdal väčšinu riadiacich právomocí tejto dvojici a jeho odchod z výkonného vedenia tak len reflektuje realitu každodenného fungovania spoločnosti.
Reakcia trhu a názory analytikov
Trh zareagoval negatívne – akcie Spotify sa po oznámení prepadli o 3 až 4 % v predobchodnej fáze. Banka Goldman Sachs znížila svoje investičné odporúčanie na „Neutral“, keďže podľa nej je rastový potenciál firmy už započítaný v súčasnej cene akcií. Zdroj: xStation5
Napriek poklesu si akcia Spotify v roku 2025 vedie výborne – medziročne vzrástla o viac ako 50 %, najmä vďaka rastu ziskovosti a silnej expanzii v oblasti podcastov a audiokníh.
Strategická zmena a nový manažérsky model
Vymenovanie dvoch výkonných riaditeľov naznačuje nový prístup k riadeniu firmy. Ek ako výkonný predseda sa zameria na dlhodobú stratégiu, investičné rozhodnutia a víziu spoločnosti, zatiaľ čo Söderström a Norström prevezmú každodenné riadenie.
Söderström sa bude naďalej venovať technológiám a produktovým inováciám, Norström sa sústredí na obchodný rast. Tento model je známy z firiem ako Netflix či Oracle, ktoré tiež prešli fázou komplexného vedenia pri zachovaní vízie zakladateľa.
Podľa Spotify dvojica už od roku 2023 reálne riadi väčšinu kľúčových oblastí, a preto by mala byť zmena plynulá a bez narušenia.
Riziká pre investorov a budúci vývoj
Napriek jasne nastavenému prechodu každá zmena vedenia prináša neistoty. Trh sa môže obávať spomalenia inovácií, zmeny tempa v rozhodovaní alebo nejednoznačného rozdelenia kompetencií.
Model dvoch CEO nie je bez rizík – môže viesť k vnútorným konfliktom alebo nejasnostiam v zodpovednosti, ak nie je dobre manažovaný. Výzvou bude aj udržať strategickú kontinuitu, najmä ak Ek zostáva v exekutívnej funkcii a zároveň sa očakáva autonómia nových šéfov.
Spotify bude v najbližších rokoch čeliť nutnosti škálovať svoje nehudobné segmenty a zároveň ochrániť ziskovosť. Nové vedenie tak bude pod drobnohľadom trhu i investorov.
