Alibaba predstavila nový chatbot Qwen a agresívne vstupuje do AI pre spotrebiteľov

- Alibaba spustila AI aplikáciu Qwen, ktorá je zameraná na spotrebiteľov, nie iba firmy.
- Aplikácia generuje texty aj prezentácie v priebehu niekoľkých sekúnd a má byť označovaná ako „najlepší osobný AI asistent“.
- Spoločnosť prechádza od firemnej stratégie k agresívnemu vstupu do segmentu B2C AI.
- Alibaba sa snaží dobehnúť konkurentov ako ByteDance, DeepSeek a Tencent na trhu, kde výrazne zaostáva.
Spoločnosť Alibaba predstavila významný upgrade svojho AI chatbota a tým oznamuje ambiciózny vstup na spotrebiteľský trh umelej inteligencie, na ktorom doteraz zaostávala za domácimi konkurentmi. Nový chatbot Qwen, založený na najnovšej verzii rovnomenného veľkého jazykového modelu, je aktuálne dostupný v Číne ako mobilná aplikácia aj webová platforma, pričom medzinárodná verzia ešte len príde.
Alibaba tvrdí, že Qwen je „najlepší osobný AI asistent“ s najvýkonnejším modelom. Aplikácia dokáže na základe jediného príkazu v priebehu pár sekúnd vytvoriť výskumnú správu aj profesionálnu PowerPoint prezentáciu, čo naznačuje snahu priblížiť sa schopnostiam západných platforiem ako ChatGPT.
Tento krok predstavuje strategický obrat – zatiaľ čo sa Alibaba predtým zameriavala na firemných zákazníkov prostredníctvom cloudových riešení, teraz vstupuje medzi bežných používateľov. Predchádzajúce pokusy, ako napríklad aplikácia Tongyi, z ktorej Qwen vychádza, nezaznamenali výrazný úspech – v septembri 2025 mala len 6,96 milióna mesačne aktívnych používateľov, čo je výrazne menej než konkurencia.
Pre porovnanie:
-
Doubao (ByteDance): 150 miliónov MAU
-
DeepSeek: 73,4 milióna MAU
-
Tencent AI asistenti: 64,2 milióna MAU
Spustenie Qwenu prichádza v čase cenovej vojny na čínskom AI trhu, kde firmy ako DeepSeek tlačia ceny nadol a nútia konkurenciu reagovať. Alibaba čelí nielen technologickému, ale aj cenovému tlaku, zatiaľ čo doháňa oneskorenie v B2C AI oblasti.
Graf AHLA.DE (D1)
Akcie Alibaba Group po silnom raste v septembri a októbri vstúpili do korekcie a aktuálne sa obchodujú na úrovni 137,20 EUR. Cena sa nachádza pod EMA 50 (139,05 EUR), čo naznačuje slabnúci býčí moment. V posledných dňoch dochádza ku konsolidácii pod touto úrovňou bez jasného obratu. SMA 100 (123,86 EUR) zostáva kľúčovou podporou, ktorá môže byť otestovaná, ak sa rast neobnoví. RSI je na hodnote 46,3, teda v neutrálnom pásme s klesajúcim trendom, čo odráža zvýšený predajný tlak.
Celkovo sa akcie Alibaby nachádzajú v citlivej technickej situácii – zlyhanie v návrate nad EMA 50 zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho poklesu smerom k 130–125 EUR.
Naopak prieraz nad 139–140 EUR by mohol otvoriť priestor na obnovený rast.
Zdroj: xStation5
