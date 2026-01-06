Grab posilňuje logistiku pomocou AI: preberá robotickú firmu Infermove

-
Grab preberá spoločnosť Infermove, špecialistu na AI‑riadenú robotiku.
-
Cieľom je zefektívniť a zlacniť logistiku poslednej míle.
-
Technológia je určená pre autonómnu prevádzku v reálnom mestskom prostredí.
-
Akvizícia podporuje dlhodobú stratégiu Grab založenú na automatizácii a inováciách.
-
Singapurská technologická spoločnosť Grab Holdings oznámila akvizíciu čínskej spoločnosti Infermove, ktorá sa zameriava na robotiku riadenú umelou inteligenciou. Finančné detaily transakcie neboli zverejnené. Tento krok je súčasťou dlhodobej stratégie Grab zameranej na automatizáciu doručovacích služieb a zvyšovanie efektivity logistických operácií v juhovýchodnej Ázii.
Infermove bola založená v roku 2021 a vyvíja autonómne robotické systémy schopné fungovať v nestruktúrovanom prostredí. Jej riešenia využívajú kombináciu strojového učenia, počítačového videnia a pokročilých riadiacich algoritmov, ktoré umožňujú robotom samostatne sa pohybovať a manipulovať s objektmi v mestskom prostredí.
Zameranie na doručovanie poslednej míle
Grab vidí v robotike významný potenciál pre optimalizáciu poslednej míle doručovania, ktorá je jednou z najnákladnejších častí logistického reťazca. Integrácia technológií Infermove by mala prispieť k zníženiu nákladov, zvýšeniu spoľahlivosti a lepšiemu zvládaniu rastúceho dopytu po rýchlom doručovaní.
Podľa spoločnosti budú technológie postupne nasadzované v existujúcich logistických systémoch Grab. To môže viesť k rozšíreniu pilotných projektov autonómneho doručovania, najmä v husto obývaných mestách, kde je efektívna logistika kľúčová.
Trhový kontext a strategický význam
Akvizícia Infermove zapadá do širšieho trendu, v rámci ktorého technologické a logistické firmy investujú do AI a robotiky s cieľom zvýšiť produktivitu a udržať konkurencieschopnosť. V dynamickom prostredí juhovýchodnej Ázie môže automatizácia doručovania predstavovať významnú výhodu.
Pre Grab ide o ďalší krok v budovaní technologicky orientovaného ekosystému, ktorý má podporiť dlhodobý rast a zlepšiť efektivitu jeho super‑aplikácie.
