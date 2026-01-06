Hyundai vstupuje do globálneho závodu o masovú výrobu humanoidných robotov

-
Hyundai plánuje masovú výrobu humanoidných robotov Atlas – až 30 000 ročne od roku 2028.
-
Robotská armáda bude najprv plniť opakujúce sa úlohy vo fabrikách, neskôr sa rozšíri na zložitejšie operácie.
-
Projekt je podporený internými divíziami Hyundai a strategickými AI partnermi ako Google DeepMind a Nvidia.
-
Hyundai vstupuje do ostrého závodu s Teslou a ďalšími technologickými firmami v oblasti humanoidnej robotiky.
-
Hyundai plánuje masovú výrobu humanoidných robotov Atlas – až 30 000 ročne od roku 2028.
-
Robotská armáda bude najprv plniť opakujúce sa úlohy vo fabrikách, neskôr sa rozšíri na zložitejšie operácie.
-
Projekt je podporený internými divíziami Hyundai a strategickými AI partnermi ako Google DeepMind a Nvidia.
-
Hyundai vstupuje do ostrého závodu s Teslou a ďalšími technologickými firmami v oblasti humanoidnej robotiky.
Na CES 2026 v Las Vegas predstavil Hyundai Motor Group svoju stratégiu pre humanoidné roboty, čím sa zapája do intenzívnej konkurencie s firmami ako Tesla alebo Xpeng. Hyundai plánuje od roku 2028 masovo vyrábať humanoidné roboty, ktoré budú nasadené v jeho automobilových fabrikách po celom svete.
Centrom tejto stratégie je robot Atlas od Boston Dynamics, ktorého Hyundai ovláda. Tento humanoidný robot bol na CES predvedený ako produkt pripravený pre reálne pracovné prostredie, vybavený rukami so snímačmi a schopný zdvíhať záťaže až do 50 kg.
Plány výroby a použitie v automobilkách
Hyundai oznamuje, že do roku **2028 vybuduje výrobnú infraštruktúru schopnú vyrábať až 30 000 humanoidných robotov ročne, ktoré sa nasadia v jeho továrňach na úlohy ako radenie dielov či opakované manuálne práce. Neskôr, do roku 2030, plánuje roboty nasadiť aj na zložitejšie montážne operácie.
Výroba robotov bude integrovaná s kapacitami rôznych divízií Hyundai, vrátane Hyundai Mobis a Hyundai Glovis, aby vznikol plne fungujúci robotický hodnotový reťazec.
Technologické partnerstvá a umelá inteligencia
Hyundai spolupracuje s AI lídrami, ako sú Google DeepMind a Nvidia, aby vybavil roboty pokročilou umelou inteligenciou, ktorá im umožní učiť sa a adaptovať na dynamické pracovné úlohy.
Tento krok je súčasťou širšieho Hyundai plánu nazývaného Physical AI, ktorý sa snaží spojiť robotiku a reálne dáta na autonomné rozhodovanie a spoluprácu s ľuďmi v priemyselnom prostredí.
Konkurencia a trhový kontext
Hyundai týmto vstupuje do globálneho závodu robotiky, kde Tesla pokračuje vo vývoji humanoidného robota Optimus a čínske spoločnosti ako Xpeng predstavujú vlastné humanoidné riešenia.
Celkový trend odráža presun robotiky z laboratórií priamo do priemyslu, keď firmy súperia o to, kto dokáže ako prvý škálovať výrobu a reálne využitie humanoidných robotov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Caterpillar rastú k historickým maximám, trhová hodnota sa blíži k 300 miliardám USD
Pentagon investuje 1 miliardu USD do raketovej divízie spoločnosti L3Harris
Meta zvažuje zdvojnásobenie výroby AI okuliarov Ray‑Ban
Microsoft spúšťa iniciatívu pre dátové centrá – rieši spotrebu energie, vody a vplyv na komunity
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.