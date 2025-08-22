Ethereum vyskočilo o 11 % vďaka „holubičím“ signálom z Jackson Hole a oživeniu na Wall Street 📈

Jastrabie komentáre šéfa Fedu podporujú ocenenie rizikových aktív vrátane kryptomien. Zmena nálady na trhu poháňa rast Bitcoinu a Etherea, ktoré ťažia zo slabnúceho dolára a rastu globálnych akciových trhov.
- Rally sa zároveň „prelieva“ aj do menších kryptomien známych ako altcoiny. Vynikajú najmä Chainlink, Uniswap a Sushi, hoci žiadna zatiaľ nedosahuje silu aktuálneho rastu Etherea. Z historického pohľadu môže ísť o vstup do fázy tzv. „dominancie Etherea“, ktorá sa v predchádzajúcich býčích cykloch objavovala po mesiacoch rastu vedeného Bitcoinom.
- Ak sa aktuálny býčí trh bude vyvíjať podobne ako v rokoch 2020–2021, silnejšie rastové fázy projektov ako Chainlink, Cardano alebo Ripple môžu prísť až vtedy, keď trh začne realizovať zisky z Etherea. Samozrejme, nie je zaručené, že súčasný rast kryptomien bude kopírovať ten predchádzajúci. ETH však už niekoľko mesiacov stabilne posilňuje voči BTC, čo čoraz viac priťahuje pozornosť Wall Street.
ETHEREUM (D1)
Táto kryptomena zažila náročný týždeň – neistota na trhu a odlev kapitálu zo špekulatívnych aktív zrazili Ethereum o 13 % od pondelka. Prejav Jeroma Powella však pomohol väčšinu týchto strát vymazať. Po konferencii ETH posilnilo o 9 % a aktuálne sa obchoduje okolo úrovne 4 640 USD. Na svoje historické maximum mu tak chýba len 5 %.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Technická analýza naznačuje, že medzi júnom a júlom ETH prerazilo predchádzajúci rastúci kanál a vytvorilo nový, strmší. Trh počas konsolidácie bránil 200-dňový kĺzavý priemer a cena sa momentálne drží nad úrovňami EMA15, EMA50, EMA100 a EMA200. Finálna rezistenčná zóna leží medzi 4 866 USD a aktuálnou cenou. Na druhej strane sú kľúčové úrovne podpory na 3 944 USD a 3 351 USD, podopreté trendovou líniou a 50-dňovým kĺzavým priemerom. Pozornosť si zasluhuje aj dopytová medzera na spodnej hrane kanála, ktorá poukazuje na silu trendu, ako aj rozširujúca sa štruktúra rally, ktorá naznačuje zvýšenú volatilitu.
Zdroj: xStation5
BITCOIN (D1)
Situácia je vo veľkej miere podobná aj pri najväčšej kryptomene sveta. Jej ocenenie bolo pod tlakom kvôli obavám z politiky Fedu a celkového ekonomického výhľadu, no Powellove komentáre umožnili Bitcoinu zotaviť značnú časť nedávnych strát. Napriek tomu sa cena neprejavila tak optimisticky ako Ethereum, hoci rozsah predchádzajúcich poklesov bol porovnateľný.
Na dennom grafe sa Bitcoin zdá vytvárať ďalší geometricky presný konsolidačný kanál, ohraničený medzi úrovňami 111 844 USD a 124 464 USD. Trh nedokázal ubrániť krátkodobú rastovú líniu, hoci podpora zo strednodobej trendovej zóny zatiaľ drží. Relatívne slabší odraz poukazuje na nižší dopyt v porovnaní s Ethereom.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.