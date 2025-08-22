Dennie zhrnutie: Mierny Jackson Hole podporuje EURUSD a zlato 📈 Optimismus na Wall Street

- Americké indexy zažili výnimočnú seansu. Nasdaq 100 a S&P 500 vzrástli približne o 1,7 %, zatiaľ čo index menších firiem Russell 2000 vyskočil takmer o 4 %. Hlavným impulzom boli relatívne mierne komentáre predsedu Fedu Jeroma Powella na Jackson Hole, ktoré otvorili dvere k možnému znižovaniu sadzieb v USA.
- Naopak Európa uzavrela seansu s veľmi obmedzenými ziskami na hlavných indexoch. Nemecký DAX a britský FTSE len tesne udržali kladné územie.
- Trhy teraz započítavajú dve plné zníženia sadzieb v tomto roku, pričom prvé sa očakáva v septembri. Powell naznačil, že riziká oslabenia trhu práce v prostredí spomaľujúceho HDP a slabnúcej spotreby teraz prevažujú nad rizikami rastúcej inflácie.
- Podľa Powella nedávny nárast niektorých ukazovateľov inflácie odráža dopady ciel, no tento efekt bude pravdepodobne krátkodobý. Akciové trhy privítali tón jeho prejavu. Americký dolár oslabil, zatiaľ čo dlhopisy, kryptomeny a akcie rástli.
- Ethereum – často považované za ukazovateľ ochoty riskovať – vyskočilo po Powellových komentároch takmer o 10 % a prelomilo hranicu 4 600 USD, zatiaľ čo Bitcoin sa zotavil z približne 112 000 USD na 115 000 USD. Výnosy amerických 10-ročných štátnych dlhopisov klesli o 7 bázických bodov na 4,26 % a EUR/USD posilnil o viac než 1,15 %.
- Drahé kovy tiež ťažili zo slabšieho dolára. Striebro vzrástlo takmer o 2,5 % a zlato o viac než 1 %. Na energetických trhoch futures na zemný plyn oslabili takmer o 4 % pre obavy z chladnejšieho počasia v USA, vysokej ponuky a zvýšených zásob. Ropa obchodovala bezo zmeny.
- Kanada oznámila, že od 1. septembra zruší clá na viaceré americké tovary v rámci dohody USMCA a odstráni odvetné clá na širokú škálu amerických produktov. „Strategické“ clá, ako tie na hliník a oceľ, zostanú v platnosti, keďže krajina pokračuje v rokovaniach o konečnej podobe obchodnej dohody s USA.
- Čínske indexy dnes taktiež rástli, pričom hlavný Shanghai Composite dosiahol 10-ročné maximum. Futures CHN.cash vzrástli takmer o 2,5 %. Rast čínskeho akciového trhu podporilo oslabenie dolára, obnovený záujem o rozvíjajúce sa trhy, zníženie geopolitických a colných rizík a predovšetkým príliv kapitálu do akcií spojených so sektorom polovodičov a umelej inteligencie, ako sú Alibaba a SMIC.
