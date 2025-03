Alphabet oznámil akvizíciu Wiz za 32 miliárd USD, akcie klesli o 3,5 %

Spoločnosť Alphabet Inc., materská firma Googlu, v utorok oznámila dohodu o kúpe kyberbezpečnostnej firmy Wiz Inc. za 32 miliárd USD v hotovosti, čo viedlo k poklesu akcií Alphabetu o 3,49 % pri obchodovaní v New Yorku.

Táto transakcia, najväčšia akvizícia v histórii Alphabetu, prichádza po tom, čo Wiz minulý rok odmietol ponuku Googlu vo výške 23 miliárd USD, pretože sa firma chcela vydať cestou IPO. Odvtedy vzrástla valuácia Wiz z 12 miliárd USD na približne 30 miliárd USD.

Wiz sa po uzavretí dohody pripojí ku Google Cloud, pričom dokončenie transakcie sa očakáva v roku 2025, podlieha však schváleniu regulátorov. „Táto akvizícia predstavuje investíciu do zlepšenia cloudovej bezpečnosti a umožnenia využitia viacerých cloudových platforiem,“ uviedol Google v oficiálnom oznámení.

Spoločnosť Wiz, založená v roku 2020, poskytuje nástroje pre kybernetickú bezpečnosť zamerané na cloud, ktoré dokážu identifikovať a prioritizovať hrozby naprieč cloudovými prostrediami. CEO Assaf Rappaport označil akvizíciu za "raketový pohon na našich chrbtoch," ktorý urýchli inovácie rýchlejšie, než by bolo možné ako samostatná firma.

Aby Google predišiel obavám regulátorov, zaviazal sa, že bezpečnostné produkty Wiz budú naďalej fungovať na všetkých hlavných cloudových platformách, vrátane konkurenčných služieb Amazonu, Microsoftu a Oracle.

Akvizícia preverí predsedu FTC Andrewa Fergusona, vymenovaného administratívou Donalda Trumpa, pretože Google už čelí dvom protimonopolným žalobám – jedna sa týka nelegálneho monopolu na vyhľadávanie a druhá digitálnych reklamných nástrojov.

S čiastkou 32 miliárd USD ide o najväčšiu fúziu a akvizíciu roka 2025 a potenciálne by mohla oživiť spomalený trh M&A, ktorý zatiaľ tento rok zaznamenal iba deväť transakcií presahujúcich 10 miliárd USD, podľa dát Dealogic.

Alphabet (D1 Interval)

Akcie sa aktuálne obchodujú pod 78,6% Fibonacciho retracementom. Medvede pravdepodobne otestujú minimá na 147 USD, zatiaľ čo býci potrebujú získať späť 61,8% Fibonacciho retracement, aby obnovili býčí moment. RSI sa konsoliduje v blízkosti prepredaných úrovní, zatiaľ čo MACD zostáva tesný po medveďom krížení. Zdroj: xStation