Alphabet rastie v predobchodnej fáze napriek konkurenčnému tlaku

- Anthropic rokuje s Googlom o viacmiliardovej cloudovej dohode, ktorá by mohla urýchliť vývoj pokročilých modelov umelej inteligencie.
- Napriek pozitívnym signálom čelí Alphabet konkurenčnému tlaku zo strany OpenAI a jeho nového prehliadača ChatGPT Atlas.
Akcie spoločnosti Alphabet rastú v predobchodnej fáze po správe, že startup zameraný na umelú inteligenciu Anthropic rokuje v pokročilej fáze s Googlom o možnej viacmiliardovej dohode o cloudových službách. V rámci tejto dohody by Google Cloud poskytol významný výpočtový výkon, ktorý by umožnil spoločnosti Anthropic ďalej rozvíjať a škálovať svoje pokročilé AI modely.
Anthropic, najznámejší svojím AI asistentom menom Claude, ktorý priamo konkuruje ChatGPT od OpenAI, už predtým získal od Googlu významnú finančnú podporu. Táto potenciálna spolupráca zdôrazňuje kľúčový význam cloudovej infraštruktúry pre vývoj moderných AI technológií a poukazuje na snahu Alphabetu posilniť svoju pozíciu ako kľúčového poskytovateľa služieb pre inovatívne firmy v tomto sektore.
Aj keď rokovania stále prebiehajú a neboli oficiálne potvrdené, toto partnerstvo by mohlo priniesť významné finančné výhody pre Google Cloud a urýchliť vývoj AI riešení zo strany spoločnosti Anthropic. Zároveň to naznačuje, že Alphabet aktívne investuje do strategických vzťahov, ktoré mu umožnia efektívne konkurovať na rýchlo rastúcom trhu s umelou inteligenciou.
Treba však poznamenať, že Alphabet zároveň čelí rastúcej konkurencii v AI sektore. Včera cena jeho akcií klesla o viac ako 2 % po tom, čo OpenAI oznámila svoj nový webový prehliadač poháňaný umelou inteligenciou, ChatGPT Atlas. Tento nový prehliadač ponúka funkcie ako AI asistenta pre online úlohy a pamäťovú funkciu, ktorá zlepšuje presnosť vyhľadávania, čím priamo konkuruje Google Chrome a potenciálne ohrozuje reklamné príjmy Alphabetu.
Napriek týmto výzvam akcie Alphabetu od začiatku roka zostávajú v silnom uptrende. Spoločnosť by mala zverejniť svoju štvrťročnú správu koncom októbra, na ktorú investori netrpezlivo čakajú, aby získali ďalší pohľad na výhlaď spoločnosti v rýchlo sa meniacom technologickom prostredí.
