Alphabet sa pridáva do DJIA a rastie o viac ako 4 % 🚀

Pondelková obchodná seansa na Wall Street priniesla najvýraznejšie nominálne zisky spoločnostiam Alphabet a Tesla. Google si pripisuje časť strát z posledných týždňov a počas dnešnej seansy rastie približne o 4 %.
Hlavným katalyzátorom bol symbolický, no z pohľadu trhu významný debut akcií GOOGL v indexe Dow Jones Industrial Average. Spoločnosť nahradila Verizon a stala sa prvou firmou obchodovanou na NYSE, ktorá sa zaradila medzi päť členov skupiny „Magnificent Seven“ v ikonickom 30-zložkovom indexe spolu so spoločnosťami Nvidia, Amazon, Apple a Microsoft. Vzhľadom na cenu akcie (približne 350 USD) sa Alphabet okamžite posunul na šieste miesto z hľadiska váhy v tomto cenovo váženom indexe.
Ďalším katalyzátorom rastu bola správa denníka Financial Times, podľa ktorej Google obmedzuje prístup k výpočtovému výkonu pre kľúčových firemných klientov vrátane spoločnosti Meta. Hoci to znie znepokojujúco, trh to v krátkodobom horizonte interpretoval ako signál, že dopyt po Gemini prevyšuje dostupnú kapacitu, čo paradoxne posilňuje naratív o sile tohto produktu.
Napriek dnešnému odrazu zostáva makroekonomický kontext pre GOOGL náročný. Spoločnosť zažíva jeden z najhorších mesiacov od februára minulého roka – v šiestich z posledných siedmich týždňov uzavrela v mínuse. Investori zohľadňujú viacero rizík: odchod kľúčových talentov z DeepMind (vrátane Noama Shazeera, ktorý prestúpil do OpenAI), cenový tlak zo strany čínskych modelov (DeepSeek V4 sa očakáva v najbližších týždňoch), ako aj napätie v súvahe – Alphabet prvýkrát za takmer desať rokov v 1. štvrťroku neuskutočnil spätný odkup akcií a celkový dlh vzrástol o viac než 140 miliárd USD na financovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s AI.
Zaradenie do indexu Dow Jones predstavuje významný míľnik, samo osebe však nemení fundamenty spoločnosti. Za zmienku stojí, že posledné tri firmy zaradené do indexu (Nvidia, Salesforce a Apple) počas 60 dní po vstupe do DJIA stratili na hodnote. Kľúčová otázka pre investorov preto zostáva nezodpovedaná: Premietnu sa obrovské kapitálové výdavky do ziskov z AI skôr, ako lacnejšie čínske modely vytlačia Gemini z podnikového trhu?
Akcie GOOGL sa pokúšajú odraziť nad 100-dňový EMA, ktorý môže z pohľadu technickej analýzy predstavovať kľúčovú kontrolnú úroveň. Zdroj: xStation
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