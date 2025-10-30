🚀 Alphabet stúpa vďaka výsledkom poháňaným umelou inteligenciou, akcie posilnili o 7 % v poobchodnom obchodovaní

- Historický príjem a úspech umelej inteligencie: Spoločnosť Alphabet prvýkrát prekročila 100 miliárd dolárov v štvrťročnom príjme, čím potvrdila svoje agresívne investície do umelej inteligencie s vynikajúcimi výsledkami.
- Historický príjem a úspech umelej inteligencie: Spoločnosť Alphabet prvýkrát prekročila 100 miliárd dolárov v štvrťročnom príjme, čím potvrdila svoje agresívne investície do umelej inteligencie s vynikajúcimi výsledkami.
- Nárast ziskovosti Google Cloud: Segment Cloud zaznamenal nárast prevádzkového zisku o 85 %, čím zvýšil svoju maržu na 23,7 % a potvrdil svoju úlohu ako hlavný motor rastu.
- Akcie dosiahli nové maximá: Napriek pokute EÚ akcie Alphabet po uzatvorení burzy vzrástli o 7 %, dosiahli nové rekordy a potvrdili dôveru investorov v úspešnú synergiu umelej inteligencie s hlavnou činnosťou spoločnosti.
Americký technologický gigant, ktorý je dnes skôr lídrom v oblasti dátových centier a umelej inteligencie (AI) ako len vyhľadávania a prehliadania webu, rozhodne prekonal finančné očakávania. Spoločnosť zaznamenala svoj vôbec prvý štvrťročný príjem vo výške 100 miliárd dolárov, čím posunula akcie na nové historické maximá, a to napriek tomu, že musela zaplatiť významnú pokutu súvisiacu s EÚ. Investori plne prijali agresívnu stratégiu kapitálových výdavkov zameranú na budovanie infraštruktúry AI, pričom výsledky spoločnosti Alphabet jasne dokazujú, že tieto masívne investície teraz prinášajú hmatateľné výnosy.
Spoločnosť Alphabet úspešne preukázala, že súťaž v oblasti AI nevyžaduje kanibalizáciu jej tradičného obchodného modelu. Výsledky za 3. štvrťrok 2025 znamenali historický míľnik: štvrťročné tržby prvýkrát prekročili 100 miliárd dolárov a všetky hlavné segmenty zaznamenali dvojciferný rast. Zisk na akciu (EPS) vo výške 2,87 USD prekonal konsenzus analytikov o 27 %, čo spôsobilo, že akcie ihneď po oznámení vyskočili na nové rekordy.
Nepopierateľnou hviezdou bol Google Cloud, ktorý nielenže medziročne zvýšil tržby o 34 % na 15,2 miliardy USD, ale čo je ešte pozoruhodnejšie, dramaticky zlepšil svoju ziskovosť. Prevádzkový zisk segmentu vzrástol o 85 %, čím sa prevádzková marža zvýšila z 17,1 % pred rokom na 23,7 %. To potvrdzuje, že kolosálne investície do infraštruktúry umelej inteligencie sa rýchlo prejavujú v merateľnej efektívnosti podnikania.
Podrobné finančné výsledky spoločnosti Alphabet za 3. štvrťrok 2025
Spoločnosť prezentuje vynikajúce výsledky, pričom jej tržby po prvýkrát prekročili hranicu 100 miliárd dolárov. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Tržby a ziskovosť:
- Celkové tržby: 102,3 miliardy dolárov (+16 % medziročne), čo prekračuje konsenzus 99,9 miliardy dolárov (+2,5 %). Ide o prvý štvrťrok s tržbami presahujúcimi 100 miliárd dolárov, čo je symbolický míľnik v histórii spoločnosti.
- EPS: 2,87 USD (+35 % medziročne), čo je výrazne nad konsenzom 2,26 USD (+27 %).
- Čistý zisk: 35,0 miliárd USD (+33 % medziročne).
- Prevádzková marža: 30,5 % (vrátane pokuty EÚ) alebo 33,9 % bez pokuty.
Obchodné segmenty:
- Google Search & Other: 56,6 miliardy USD (+15 % medziročne), nad konsenzom 55,0 miliardy USD.
- YouTube Ads: 10,3 miliardy USD (+15 % medziročne), nad konsenzom 10,0 miliardy USD.
- Google Cloud: 15,2 miliardy USD (+34 % medziročne), výrazne nad konsenzom 14,8 miliardy USD.
- Predplatné, platformy a zariadenia: 12,9 miliardy USD (+21 % medziročne).
- Sieť Google: 7,4 miliardy USD (-2,6 % medziročne) – jediný segment, ktorý zaznamenal pokles.
Ziskovosť segmentov:
- Služby Google: Prevádzkový zisk 33,5 miliardy USD (+8,7 % medziročne), prevádzková marža 38,5 %.
- Google Cloud: prevádzkový zisk 3,6 miliardy USD (+85 % medziročne), prevádzková marža 23,7 % – najsilnejšia dynamika rastu.
- Ostatné stávky: prevádzková strata 1,4 miliardy USD (prehlbujúca sa o 28 %).
Kapitálové výdavky a výhľad:
- Kapitálové výdavky za 3. štvrťrok 2025: 24,0 mld. USD (+83 % medziročne), čo je viac ako konsenzus 22,4 mld. USD.
- Nové usmernenie pre kapitálové výdavky na rok 2025: 91–93 mld. USD (nárast oproti predchádzajúcim 85 mld. USD).
- Nevyriešené objednávky Google Cloud: 155 mld. USD (nárast o 46 % medzištvrťročne).
- Počet zamestnancov: 190 167 (+4,9 % medziročne).
Kľúčové závery a komentár
Historický míľnik
Spoločnosť Alphabet prvýkrát v histórii prekonala hranicu 100 miliárd USD v štvrťročných tržbách a dosiahla 102,3 miliardy USD. Generálny riaditeľ Sundar Pichai poznamenal: „Spoločnosť Alphabet mala skvelé štvrťročné výsledky s dvojciferným rastom vo všetkých hlavných oblastiach nášho podnikania.“ Akcie spočiatku posilnili len o 2 % v poobchodnom obchodovaní, ale čoskoro zrýchlili na 7 % zisk, čo dokazuje, že Alphabet môže naďalej rásť aj pri historických maximách. Stojí za zmienku, že spoločnosť sa môže pochváliť jedným z najnižších hodnotiacich násobkov spomedzi všetkých kľúčových technologických firiem, najmä skupiny Mag7, pričom v tomto štvrťroku dosiahla jednoznačne najlepšie výsledky v tejto skupine, keďže Microsoft a Meta utrpeli straty po zverejnení výsledkov.
Akcie spoločnosti Alphabet vzrástli v poobchodnom obchodovaní o viac ako 7 % a dosiahli nové historické maximá. Zdroj: Bloomberg
Google Cloud – hviezda medzi výkonmi
Google Cloud bol najväčším pozitívnym prekvapením s tržbami vo výške 15,2 miliardy USD (+34 % medziročne) a prevádzkovým ziskom vo výške 3,6 miliardy USD (+85 % medziročne). Prevádzková marža segmentu vzrástla z 17,1 % v predchádzajúcom roku na 23,7 %, čo svedčí o rastúcej prevádzkovej efektívnosti. Objem nevybavených objednávok na konci štvrťroka dosiahol 155 miliárd USD, čo predstavuje medzištvrťročný nárast o 46 % a signalizuje silný potenciálny rast tržieb v blízkej budúcnosti. Rast je primárne poháňaný infraštruktúrou umelej inteligencie – platformami TPU a GPU pre klientov, ktorí vyvíjajú riešenia umelej inteligencie. Spoločnosť Anthropic oznámila rozšírenie využívania TPU od Google až na 1 milión jednotiek do roku 2026.
Vyhľadávanie a umelá inteligencia – synergia namiesto kanibalizácie
Google Search & Others generoval tržby vo výške 56,6 miliardy USD (+15 % medziročne), čím prekonal očakávania. Integrácia umelej inteligencie do vyhľadávača pomohla spoločnosti Google naďalej priťahovať obrovskú užívateľskú základňu. Umelá inteligencia namiesto nahradenia skorších riešení podporuje a zvyšuje ich produktivitu, čím zmierňuje predchádzajúce obavy investorov o kanibalizáciu tradičnej metódy vyhľadávania.
YouTube a predplatné – diverzifikácia modelu
YouTube Ads dosiahli 10,3 miliardy USD (+15 % medziročne), ale rast v segmente predplatného je ešte pôsobivejší – predplatné, platformy a zariadenia vzrástli o 21 % medziročne na 12,9 miliardy USD. Alphabet má teraz viac ako 300 miliónov platených predplatných, hlavne vďaka YouTube Premium (125 miliónov predplatiteľov) a Google One. Je zrejmé, že spoločnosť nielen rozvíja nové segmenty, ale má aj pevné základy, ktoré rok čo rok prinášajú lepšie výsledky.
Pokuta EÚ – jednorazová záťaž
Finančné výsledky boli zaťažené pokutou Európskej komisie vo výške 3,5 miliardy dolárov za protisúťažné praktiky na trhu s reklamnými technológiami. Bez tejto pokuty by prevádzkový zisk dosiahol 34,7 miliardy dolárov (+22 % medziročne) s maržou 33,9 %. Google oznámil odvolanie a trh to vo všeobecnosti považuje za jednorazový faktor.
Gemini AI – rastúce využívanie
Aplikácia Gemini dosiahla 650 miliónov aktívnych používateľov mesačne, ako bolo oznámené v 3. štvrťroku 2025, v porovnaní s 350 miliónmi v apríli 2025. Platforma teraz spracováva 7 miliárd tokenov za minútu prostredníctvom priameho klientského API. Hoci Gemini stále zaostáva za ChatGPT (odhadom 600 miliónov mesačných používateľov), jeho integrácia s ekosystémom Google (Gmail, Mapy, Vyhľadávanie) vedie k rýchlemu prijatiu. Mnohí pozorovatelia považujú modely Google za najlepšie vo svojej triede a úzka spolupráca s Anthropic môže viesť k ešte väčšiemu rozvoju v oblasti modelov umelej inteligencie. Alphabet je tiež lídrom v pretekoch v oblasti kvantového výpočtového výkonu, čo ďalej zlepšuje dlhodobé vyhliadky spoločnosti.
Výhľad
Výsledky za 3. štvrťrok 2025 potvrdzujú silnú konkurenčnú pozíciu spoločnosti Alphabet a účinnosť jej stratégie v oblasti umelej inteligencie. Dvojciferný rast vo všetkých kľúčových segmentoch podnikania, spektakulárne zlepšenie ziskovosti v Google Cloud a rastúci objem nevybavených objednávok (155 miliárd USD) signalizujú, že pozitívny trend bude pokračovať. Kľúčovými faktormi, ktoré je potrebné sledovať, sú návratnosť agresívnych investícií do infraštruktúry umelej inteligencie a vplyv protimonopolných predpisov. Wall Street zostáva veľmi pozitívny, pričom 65 z 78 analytikov odporúča „kúpiť“, 13 „držať“ a nikto neodporúča „predať“. Akcie spoločnosti Alphabet vzrástli v roku 2025 o viac ako 45 % a po zverejnení výsledkov dosiahli nové historické maximá.
Nárast od začiatku roka je približne 45 % a vrátane obchodovania po uzatvorení burzy presahuje 50 %. Zdroj: xStation5
