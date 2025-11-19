US OPEN: Všetky oči na Nvidiu

Stredajšie obchodovanie bude v znamení očakávania. Po uzavretí obchodnej seansy budú zverejnené kľúčové údaje zo zasadnutia FOMC a spoločnosť Nvidia oznámi svoje výsledky. Americký trh otvára v zelených číslach, čo naznačuje, že napriek výrazným poklesom za posledné dva týždne vkladajú investori veľké nádeje do výsledkov tohto lídra v oblasti čipov a umelej inteligencie. Futures na index NASDAQ100 rastú o viac než 1,5 %.
Trh očakáva, že Nvidia prekoná výsledky už dvanástykrát po sebe. Ani to však nemusí stačiť – v posledných kvartáloch sa niekoľkokrát stalo, že akcie stratili niekoľko percent zo svojej masívnej kapitalizácie kvôli jednému ukazovateľu, ktorý nenaplnil vysoké očakávania. Niet pochýb, že akékoľvek sklamanie – ktoré môže nastať veľmi ľahko – by mohlo vyvolať ďalšiu vlnu výpredajov.
Makroekonomické údaje:
V oblasti makrodát boli zverejnené údaje o obchodnej bilancii USA. Obchodný deficit klesol na 59 miliárd USD oproti očakávaným 61 miliardám a predchádzajúcej hodnote 78 miliárd. Ide o postupné, ale významné znižovanie deficitu, ktorý sa prudko zväčšil na začiatku aktuálneho funkčného obdobia Donalda Trumpa. Kvôli vyčerpaniu lacnejších zásob surovín a tovaru, ktoré boli predzásobené pred zavedením ciel, možno očakávať rastúci inflačný tlak.
Zásoby ropy sa podľa dnešných dát znížili viac než sa čakalo (-3,43 mil. barelov vs očak. -1,9). Naopak, zásoby benzínu nečakane vzrástli, hoci sa predpokladal pokles o 1 milión barelov.
US500 (D1)
Zdroj: xStation5
Graf ukazuje mierne úspešný pokus o vyvrátenie formujúceho sa vzoru hlava–ramená (head & shoulders), pričom sviečka na dennom intervale (D1) vykresľuje formáciu býčieho engulfingu. Na úplné zneplatnenie formácie H&S musia kupujúci prekonať a udržať úroveň FIBO 38,2, kde sa nachádza rezistencia na úrovni 6700 a kĺzavý priemer EMA50. RSI (14) v prepredanej zóne (hodnota 45) hrá v prospech kupcov. Ak si však predávajúci chcú zachovať iniciatívu, cena musí zostať pod FIBO 50, čo umožní pokračovanie poklesu smerom k silnej rezistenčnej zóne na FIBO 61,8, kde sa zároveň nachádza dlhodobá trendová línia a priemer EMA100.
Firemné správy:
- Nvidia (NVDA.US) – Spoločnosť zverejní výsledky po uzavretí seansy. Pred zverejnením rastie jej ocenenie o 3 %.
- DoorDash (DASH.US) – Doručovateľ jedla posilňuje o zhruba 3 % po pozitívnom investičnom odporúčaní.
- Alphabet (GOOGL.US) – Spoločnosť predstavila nový AI model Gemini 3. Trh aj analytici sú výrazne ohromení schopnosťami nového produktu. Akcie rastú až o 6 %.
- Constellation Energy Corp. (CEG.US) – Energetická firma rastie o viac než 3 % po schválení a financovaní od americkej vlády na reštart jadrovej elektrárne „Three Mile Island.“
- MP Materials (MP.US) – Tvorca vzácnych kovov rastie o viac než 4 % po pozitívnom odporúčaní investičnej banky.
- Anglogold (AU.US) – Tvorcovia zlata zaznamenávajú rastúcu hodnotu akcií v dôsledku nového rastového výhľadu cien zlata. Spoločnosť rastie o viac než 2 %.
- Unity Games (U.US) – Vývojár softvéru na tvorbu hier uzatvára spoluprácu s Epic Games. Akcie rastú o viac než 8 %.
- Lowe’s (LOW.US) – Trh vníma výsledky firmy pozitívne, akcie posilňujú o viac než 6 %.
