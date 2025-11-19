Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť

Jeden z prevádzkovateľov jadrových elektrární v USA, spoločnosť Constellation Energy, získal súhlas a financovanie vo výške jednej miliardy dolárov na opätovné spustenie jednej z uzavretých jadrových elektrární. Po tejto správe vzrástla trhová hodnota spoločnosti o viac než 5 %.
Američania čelia čoraz naliehavejšej energetickej kríze a Washington prijíma čoraz zúfalejšie opatrenia, aby zabránil prudkému rastu cien energie alebo dokonca prerušeniam dodávok. Technologickí giganti budujú dátové centrá v bezprecedentnom rozsahu a tempe, pričom dopyt po energii rastie rovnakou rýchlosťou. Výskumné centrá, investičné firmy a vládne inštitúcie varujú pred až trojciferným nárastom dopytu len kvôli výstavbe dátových centier. Spotreba zároveň výrazne porastie aj kvôli elektrifikácii dopravy a narastajúcim potrebám chladenia a kúrenia v dôsledku klimatických zmien.
Najväčšie energetické deficity sa očakávajú v oblastiach Nového Anglicka a Texasu – práve pri tej prvej sa nachádza nechválne známa elektráreň Three Mile Island. Nechválne známa preto, že sa stala centrom najväčšej jadrovej havárie v histórii USA.
Už čoskoro by však táto elektráreň mala opäť začať vyrábať energiu. Zaujímavosťou je, že aj keď jej reaktiváciu financuje vláda, všetka vyrobená energia má smerovať priamo do dátových centier spoločnosti Microsoft.
Nedávne kroky vlády naznačujú isté závery. Jedným z nich je rastúce uvedomenie si administratívy a rozhodovacích orgánov, že bez lacnej elektriny nie je možné uspieť v súťaži s Čínou – a že jedinou reálnou cestou, ako čeliť rastúcemu nedostatku, je jadrová energia.
Tento sentiment sa odráža aj v ocenení firiem. Prevádzkovatelia elektrární, výrobcovia komponentov aj ťažobné spoločnosti zaznamenali len tento rok dvojciferný rast:
Cameco (CCJ.US) – YTD +64 %
BWX Technologies (BWXT.US) – YTD +58 %
GE Vernova (GEV.US) – YTD +77 %
Constellation Energy - CEG.US (D1)
Zdroj: xStation5
