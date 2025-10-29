Amazon oznámil, že Anthropic využije viac než 1 milión vlastných AI čipov

-
AWS Amazonu podporí Anthropic s využitím viac než jedného milióna čipov Trainium 2 v projekte Project Rainier.
-
Partnerstvo umožňuje veľký výpočtový výkon pre model Claude a jeho budúce verzie.
-
Amazon získava strategického zákazníka pre svoju infraštruktúru a posilňuje konkurenčnú pozíciu.
-
V ére generatívnej AI je rozsiahla výpočtová infraštruktúra kľúčovým konkurenčným prvkom.
-
AWS Amazonu podporí Anthropic s využitím viac než jedného milióna čipov Trainium 2 v projekte Project Rainier.
-
Partnerstvo umožňuje veľký výpočtový výkon pre model Claude a jeho budúce verzie.
-
Amazon získava strategického zákazníka pre svoju infraštruktúru a posilňuje konkurenčnú pozíciu.
-
V ére generatívnej AI je rozsiahla výpočtová infraštruktúra kľúčovým konkurenčným prvkom.
Spoločnosť Amazon oznámila, že jej cloudová divízia AWS zabezpečí pre firmu Anthropic rozsiahle výpočtové nasadenie — Antropic má do konca roku 2025 využiť viac než milión čipov Trainium 2, ktoré Amazon vyvinul.
Detaily projektu
Projekt s názvom Project Rainier zahŕňa výpočtový cluster AWS v niekoľkých dátových centrách USA, momentálne vybavený takmer 500 000 čipmi Trainium 2, s plánom rozšírenia využitia čipov pre Anthropic nad jeden milión.
Model Claude od Anthropic bude bežať na tejto infraštruktúre a výpočtový výkon bude využitý aj pre jeho budúce verzie.
Strategické dopady
Pre Amazon je to posilnenie pozície AWS ako poskytovateľa infraštruktúry pre umelú inteligenciu — partnerstvo s poprednou AI firmou a využitie vlastných čipov a dátových centier.
Pre Anthropic ide o spôsob, ako získať veľký výpočtový výkon bez nutnosti stavať vlastnú rozsiahlu hardvérovú platformu.
Projekt ukazuje, že v oblasti generatívnej AI bude kľúčovým faktorom schopnosť poskytovať rozsiahle výpočtové kapacity.
Na čo sa zamerať
-
Či Anthropic dosiahne cieľ viac než milión čipov Trainium 2 do konca roka.
-
Ako bude Amazon tieto kapacity komerčne využívať – či ich sprístupní aj ďalším zákazníkom.
-
Reakcia konkurencie – ostatných cloudových poskytovateľov a výrobcov čipov.
-
Realizačné riziká – dodávky hardvéru, rozširovanie dátových centier a načasovanie nasadenia modelov.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Livestreamy XTB tento týždeň
UBS po prvýkrát po rozhodnutí o AT1 dlhu predáva nové dlhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliárd USD, reaguje na rekordný rast cien zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotrebného zdravia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.