Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD v Portoriku na rozšírenie výroby v USA

-
-
Eli Lilly investuje 1,2 miliardy USD do rozšírenia výrobného závodu v Carolíne (Portoriko).
-
Výroba nového lieku Orforglipron a ďalších terapií má začať koncom roka 2028.
-
Ide o súčasť širšej stratégie posilniť výrobu v USA pre rastúci dopyt.
-
Projekt vytvorí približne 100 technologických pracovných miest a až 1 000 stavebných.
Spoločnosť Eli Lilly oznámila investíciu vo výške približne 1,2 miliardy USD, ktorú zameriava na rozšírenie výrobného závodu v meste Carolina na Portoriku. Ide o súčasť širšej stratégie posilnenia výrobných kapacít v Spojených štátoch.
Podrobnosti rozšírenia
Investícia sa týka existujúceho zariadenia, ktoré funguje približne 60 rokov. Jej cieľom je podporiť výrobu novej pilulky proti obezite Orforglipron, ktorej podanie žiada o schválenie do konca roku 2025, ako aj liekov pre srdcové choroby, diabetes, rakovinu a autoimunitné poruchy.
Výstavba sa má začať v roku 2026 a výroba orálnych liekov sa očakáva koncom roku 2028. Projekt vytvorí približne 100 vysokokvalifikovaných pracovných miest a až 1 000 stavebných pozícií.
Táto investícia je súčasťou širšieho plánu Eli Lilly, v ktorom firma plánuje mnohomiliardové rozšírenie výrobných kapacít v USA s cieľom znížiť riziká dodávateľského reťazca a uspokojiť rastúci dopyt.
Strategické a odvetvové dôsledky
Toto rozhodnutie poukazuje na niekoľko dôležitých trendov:
-
Výrazné zvýšenie dopytu po liekoch Eli Lilly na obezitu a metabolické ochorenia tlakovo vplýva na výrobné kapacity.
-
Regulačné a obchodné prostredie USA núti farmaceutické spoločnosti k lokalizácii výroby — najmä v kontexte možných tarifov na dovoz liekov.
-
Rozšírenie výroby v Portoriku — území USA s vyspelou farmaceutickou infraštruktúrou — umožní Eli Lilly využiť výhodnú základňu pre americkú výrobu.
-
Pre investorov ide o signál, že firma významne investuje do budúceho rastu, no dlhé časové obdobie do plnej výroby (rok 2028) znamená, že realizácia nie je bez rizika.
