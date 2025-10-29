Nadchádzajúce výsledky spoločnosti Meta: Prijme trh AI transformáciu pozitívne? 🔎

Meta Platforms (META.US) dnes zverejní výsledky hospodárenia za 3. štvrťrok fiškálneho roka 2025. Akcie majú za sebou dvojtýždňový rast o viac ako 6 %, hoci dnes sa obchodujú bez výraznej zmeny. Od začiatku roka akcie vzrástli o 27,41 % a od minim v apríli až o 54,80 %.
Reklamný segment spoločnosti zostáva hlavným motorom rastu. Trh očakáva dvojciferný rast objemu aj príjmov z reklamy. Konsenzus agentúr FactSet a Bloomberg odhaduje kvartálne tržby na úrovni 49,5 miliardy USD. Investori budú tiež pozorne sledovať kapitálové výdavky (capex). Meta tradične v Q3 aktualizuje výhľad investícií a tentoraz trh očakáva približne 40 % nárast výdavkov v budúcom roku, najmä pre silné investície do dátových centier a AI infraštruktúry.
Kľúčové očakávania trhu
- Tržby (Q3): 49,5 mld. USD, +22 % medziročne – najrýchlejšie tempo rastu tento rok.
- Zisk na akciu (EPS): 6,72 USD, +11 % medziročne.
- Zobrazenia reklám: +10,8 %; priemerná cena za reklamu: +10,5 %.
- Prevádzková marža: odhad na úrovni 39 %.
- Capex 2025: približne 69 mld. USD; očakávaný výhľad pre rok 2026: 97–103 mld. USD.
- Denní aktívni používatelia v rámci ekosystému Meta: 3,48 miliardy.
AI investície pod drobnohľadom
Prebiehajúca transformácia spoločnosti Meta smerom k umelej inteligencii má čoraz väčší vplyv na jej bilanciu. Tohtoročné kapitálové výdavky dosahujú približne 70 miliárd USD a v kombinácii so súkromným financovaním vo výške 27–30 miliárd USD od Blue Owl Capital a PIMCO zdôrazňujú rozsah ambícií spoločnosti. Prostriedky podporia rozšírenie dátových centier Hyperion a dlhodobé AI vývojové projekty. Na rozdiel od Microsoftu či Amazonu buduje Meta výpočtovú kapacitu výhradne pre svoj vlastný ekosystém, čo robí tieto investície strategickými, ale zároveň rizikovejšími v prípade spomalenia rastu reklamných príjmov.
Na čo sa trh zameriava
Investori v súčasnosti akceptujú rast kapitálových výdavkov a považujú ich za opodstatnené potenciálnymi prínosmi v podobe vyššieho zapojenia používateľov a efektívnejšej reklamy. Výhľad na rok 2026 však môže tento optimizmus preveriť. Analytici očakávajú capex približne 72 miliárd USD v roku 2025 a potenciálne viac ako 100 miliárd USD v roku 2026.
Výhľad
Výsledky spoločnosti Meta pravdepodobne potvrdia silný peňažný tok poháňaný reklamou, no rozhodujúca bude rovnováha medzi agresívnymi AI investíciami a rastom ziskov. Ak spoločnosť naznačí nadmerné výdavky v roku 2026 alebo známky spomaľovania rastu reklamných príjmov, akcie môžu po nedávnom raste korigovať. Naopak, pokrok v AI iniciatívach alebo vyššia používateľská aktivita by mohli posilniť trhovú pozíciu spoločnosti a ospravedlniť jej zvýšené ocenenie.
Livestreamy XTB tento týždeň
UBS po prvýkrát po rozhodnutí o AT1 dlhu predáva nové dlhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliárd USD, reaguje na rekordný rast cien zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotrebného zdravia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.