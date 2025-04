Amazon podal na poslednú chvíľu ponuku na kúpu TikToku pred americkou lehotou

Spoločnosť Amazon.com Inc. údajne predložila prekvapivú, na poslednú chvíľu podanú ponuku na kúpu obľúbenej aplikácie TikTok, a to krátko pred uplynutím lehoty na jej predaj. Podrobnosti boli uvedené v liste adresovanom viceprezidentovi JD Vanceovi a ministrovi obchodu Howardovi Lutnickovi.



Pozadie pôsobenia TikToku v USA

Budúcnosť TikToku v USA je neistá od prijatia zákona z roku 2024, ktorý nariaďuje jeho materskej spoločnosti ByteDance predať aplikáciu do 19. januára 2025 kvôli obavám o národnú bezpečnosť. Americká vláda sa obáva, že čínske vlastníctvo by mohlo umožniť Pekingu šíriť propagandu a získavať dáta o amerických používateľoch. Prezident Donald Trump posunul túto lehotu o ďalších 75 dní.



Strategický záujem Amazonu

Amazon touto ponukou potvrdzuje záujem posilniť svoje postavenie v oblasti digitálnej reklamy a elektronického obchodu.

Analytici sa domnievajú, že vlastnenie TikToku by spoločnosti poskytlo cenný nástroj na konkurenciu firmám ako Google či Meta a zároveň by umožnilo prepojenie sociálnej siete s e-commerce platformou.



Reakcie trhu a názory analytikov

Po oznámení ponuky vzrástli akcie Amazonu približne o 1,3 %, čo naznačuje opatrný optimizmus investorov.

Niektoré zainteresované strany však Amazon nepovažujú za vážneho uchádzača.

Zdroj: xStation5



Konkurencia a alternatívy

O kúpu TikToku sa zaujíma viacero veľkých technologických hráčov. Medzi alternatívami sú napríklad návrhy zo strany amerických investorov ako Oracle a Blackstone, ktorí by mohli prevziať kontrolu nad aplikáciou a zmierniť bezpečnostné obavy vlády.



Dopad na technologický sektor

Ak by Amazon úspešne získal TikTok, mohlo by to výrazne zmeniť konkurenčné prostredie v oblasti sociálnych médií a digitálnej reklamy. Spoločnosti ako Meta alebo YouTube by čelili zvýšenému tlaku, pretože Amazon by mohol TikTok využiť na rozšírenie svojej užívateľskej základne a speňaženia platformy.

S blížiacim sa termínom 5. apríla zostáva výsledok ponuky od Amazonu nejasný, s potenciálne veľkým dopadom na celý technologický priemysel.