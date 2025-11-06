Venezuela: Čo by znamenala zmena moci pre ceny ropy?

- USA môžu usilovať o zmenu moci vo Venezuele, čo zvyšuje pravdepodobnosť ďalšej eskalácie napätia medzi USA a Venezuelou, a dokonca aj vojenskej intervencie.
- Prítomnosť lietadlovej lode USS General Ford naznačuje časové okno pre možné kroky.
- Chevron sa pripravuje na expanziu vo Venezuele, v pozadí prebiehajú strategické dohody.
- S podporou USA sa Venezuela môže opäť stať významným hráčom na ropnom trhu.
Znamenia na oblohe aj na zemi
V posledných mesiacoch došlo k bezprecedentnému nárastu napätia medzi USA a Venezuelou, najmä medzi ich lídrami — Nicolásom Madurom a Donaldom Trumpom. Znepokojujúcejšie je, že toto napätie sprevádza nasadenie amerických jednotiek v Karibiku, aké nebolo zaznamenané celé desaťročia. Vynárajú sa otázky, aký bude výsledok týchto udalostí a ako ovplyvnia finančné trhy.
Venezuela je jednou z mála otvorene socialistických krajín v tesnej blízkosti USA a udržiava úzke vzťahy s Ruskom, Čínou, Iránom a Kubou. Maduro mal byť odstránený už v roku 2020 prostredníctvom americkej vojenskej operácie, no k tomu nakoniec nedošlo. Mnohé naznačuje, že Trump by sa mohol opäť pokúsiť o vojenské riešenie.
Dva kľúčové fakty to potvrdzujú.
Po prvé, ako uviedla agentúra Reuters, Madurova vláda ponúkla USA veľmi štedré ekonomické ústupky, ktoré však Washington bez pokusu o vyjednávanie odmietol.
Po druhé, USA sústredili bezprecedentné množstvo lodí, lietadiel a rakiet v základniach a prístavoch v okolí Venezuely – dosť na to, aby porazili ozbrojené sily stredne veľkej krajiny.
Toto zoskupenie mnohonásobne presahuje Trumpovu rétoriku o boji proti drogovým kartelom. Zároveň však môže ísť iba o demonštráciu sily a pripravenosti, nie o priame použitie sily.
Na druhej strane, Trump už tento rok prejavil ochotu zasiahnuť proti režimom – napríklad bombardovaním iránskej jadrovej infraštruktúry.
Operačné opatrenia
Čoskoro sa k súčasnému zoskupeniu pripojí úderná skupina s lietadlovou loďou USS General Ford. Prítomnosť tejto lode má niekoľko významných dôsledkov.
Vzhľadom na komplexný systém rotácie, prevádzky a údržby lietadlových lodí bude mať USS General Ford časové okno približne 15–20 dní, počas ktorého sa môže zapojiť do akcií proti Venezuele, predtým než sa bude musieť vrátiť do prístavu. Nesplnenie tohto časového rámca by narušilo dlhodobý harmonogram prevádzky. Vzhľadom na aktuálnu rýchlosť presunu bude loď schopná konať vo Venezuele medzi 8. a 10. novembrom. Operačné okno možno predĺžiť maximálne na 22.–30. november. Cieľom operácie by mohli byť útoky na vojenskú infraštruktúru a zoskupenia jednotiek, čo by umožnilo prevzatie moci opozíciou pripravenou spolupracovať s USA a následné vytvorenie novej proamerickej vlády.
Keď opadne prach
Ak sa USA napokon rozhodnú zasiahnuť Venezuelu, pôjde o rýchlu akciu vedúcu k pádu súčasného režimu. Predĺžená operácia s možnými stratami na strane USA by bola katastrofou pre súčasnú prezidentskú administratívu. Venezuelský štát sa už roky nachádza v ekonomickom rozklade a jeho ozbrojené sily sú síce početné, ale veľmi zle vybavené, vycvičené a riadené. Tiež lojálnosť dôstojníkov a armády môže byť otázna. Z týchto dôvodov je základným scenárom rýchly úspech USA, ale dlhodobá regionálna stabilita zostáva neistá.
Treba preto zvážiť ekonomické opodstatnenie a dopad na trhy v prípade takéhoto zásahu. Je všeobecne známe, že Venezuela disponuje najväčšími doloženými ropnými rezervami na svete. Menej známym faktom je, že Chevron napriek embargu stále vyváža venezuelskú ropu do USA a zachováva si know-how na jej ťažbu a spracovanie. Rovnako dôležité je, že na prelome augusta a septembra Chevron a Valero podpísali dohody o zvýšení dodávok venezuelskej ropy. Valero, rafinéria pri pobreží Mexického zálivu, sa špecializuje na spracovanie ťažkej venezuelskej ropy. Keďže prispôsobenie rafinérií na tento typ ropy je časovo náročné, USA potrebujú stabilný prístup k tejto surovine.
Ropa má strategický význam v rámci dlhodobej geopolitickej a obchodnej rivality. Rusko a Irán sú závislé od jej exportu, Čína od importu.
Kontrola nad venezuelskými zásobami by USA umožnila obmedziť prístup Číny ku kľúčovej surovine a zároveň zvýšiť produkciu, čím by sa vytvoril tlak na cenu ropy a destabilizovali rozpočty Ruska a Iránu. Administratíva Donalda Trumpa, ktorá podporuje tradičné energetické zdroje, však musí balansovať medzi snahou o znižovanie cien a podporou vlastného ťažobného sektora, ktorý potrebuje ceny nad úrovňou 50–60 USD, aby mohol ďalej rásť.
Vedľajšou, no strategicky dôležitou surovinou je Coltan – minerál obsahujúci kobalt a tantal, dva vzácne prvky zásadné pre vesmírny, obranný a automobilový priemysel.
Čierne zlato
Produkcia ropy vo Venezuele sa pohybuje okolo 0,9–1,0 milióna barelov denne, pričom väčšina sa vyváža do Číny. To predstavuje menej ako 1 % svetovej produkcie.
V prípade masívneho útoku a prevratu môže produkcia krátkodobo klesnúť o 25–50 %, čo síce nespôsobí fundamentálny výpadok, ale môže viesť k krátkodobému rastu cien ropy o 5–8 % na základe obáv investorov. Tento rast by však bol krátkodobý a špekulatívny, pretože nemá fundamentálny základ. Oveľa dôležitejší bude dlhodobý vývoj situácie.
V opatrnom scenári prebieha obnova venezuelskej ropnej produkcie pomaly. Napriek tomu sa očakáva, že produkcia sa v priebehu 5 rokov zvýši približne na dvojnásobok súčasnej úrovne. Napriek tomu analytické centrá a vládne organizácie už jasne komunikujú rekordné ropné prebytky v najbližších rokoch, a preto cena ropy bude klesať bez ohľadu na účasť Venezuely.
Základný scenár predstavuje vysoko pravdepodobnú možnosť, pri ktorej produkcia ropy stabilne rastie a spolupráca s USA umožní rýchle uvedenie suroviny na trh.
Tento scenár nevyhnutne zníži cenu ropy pod hranicu 60 USD.
Optimistický scenár predpokladá ukážkové rozdelenie kapitálu a skokový rozmach ťažobného sektora vo Venezuele.
Maximálna dosiahnuteľná produkcia vo Venezuele je 4,5–5 miliónov barelov denne, čo predstavuje päťnásobok dnešnej úrovne.
Vyššie uvedené rovnice stavajú Rusko do najhoršej pozície. Rusko potrebuje, aby cena ropy Ural (obchodovanej so zľavou voči Brent približne 10–12 USD) bola minimálne 50 USD, teda cena Brent minimálne 60 USD. Pokles ceny pod 60 USD počas 2–3 štvrťrokov by za súčasných podmienok viedol Rusko k ekonomickej katastrofe.
Iránska ekonomika sa v takomto stave nachádza už niekoľko rokov a slúži ako varovný príklad smerovania Ruska: hyperinflácia, extrémny fiskalizmus, kolaps verejných služieb a infraštruktúry. Vláda má problém udržať kontrolu. Ďalší pokles cien ropy môže viesť ku kolapsu štátu a/alebo rozpadu jeho "osy odporu."
Táto situácia ponecháva Čínu v relatívne výhodnej pozícii – získa výhodu z lacnej ropy, ktorej je dovozcom, no zároveň zostane izolovaná voči USA.
V prípade zintenzívnenia rivality bude mať USA viac nástrojov, ako Čínu odrezať od tejto nevyhnutnej suroviny.
Stručne povedané, Venezuela je riskantný, takmer pokerový ťah, ale ak by sa vyššie uvedený scenár naplnil, USA môžu jedným krokom zásadne zmeniť globálnu rovnováhu síl vo svoj prospech. Stále však ide len o jednu z mnohých možných variánt a počet neznámych premenných a rizík ostáva značný.
CVX.US (D1)
Source: xStation5
