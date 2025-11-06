US Open: US100 stráca 1 % v dôsledku výpredaja akcií polovodičových a softvérových spoločností📉

Nálada na americkom akciovom trhu je dnes výrazne slabá, pričom futures na index Nasdaq 100 (US100) klesli o viac ako 1 %, keďže akcie polovodičových a softvérových spoločností negatívne ovplyvňujú širšie americké indexy. Akcie spoločností Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon a Alphabet klesli, čo signalizuje negatívny vývoj akcií veľkých technologických spoločností.
- Včerajšie komentáre generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga, ktorý naznačil, že Čína sa veľmi blíži k tomu, aby predstihla Spojené štáty v oblasti umelej inteligencie, zdá sa, prehlbujú obavy trhu o hodnotenie akcií, napriek veľmi úspešnej sezóny ziskov.
- Austan Goolsbee z Chicago Fed dnes uviedol, že americké úrokové sadzby pravdepodobne v strednodobom horizonte poklesnú, ale necítil by sa komfortne podporiť ďalšie zníženie sadzieb, keďže Fed nemá prístup k údajom o inflácii v dôsledku pretrvávajúceho zastavenia činnosti vlády.
- Dôležité je, že dnešná správa Challenger, zverejnená v neobvyklú hodinu, poukázala na najväčší nárast prepúšťania v USA od roku 2003, čo naznačuje, že trh práce môže strácať na dynamike. Správa poukázala na zníženie viac ako 153 000 pracovných miest.
US100 (D1)
Dnes je US100 o krok bližšie k testovaniu kĺzavého priemeru EMA50 (oranžová čiara) v blízkosti 25 000 bodov.
Zdroj: xStation5
Prehľad sektorov
Akcie technologických spoločností – od softvérových firiem ako Oracle a Salesforce po gigantov v oblasti polovodičov ako Nvidia a AMD – dnes výrazne klesajú. Medzitým sa energetický sektor darí o niečo lepšie, podporený postupným oživením cien ropy.
Zdroj: xStation5
Správy o spoločnosti
- Akcie spoločnosti Acadia Healthcare (ACHC.US) klesli o 10 % po tom, ako prevádzkovateľ zariadení pre liečbu porúch správania oznámil slabšie výsledky za tretí štvrťrok, ako sa očakávalo. Upravený EBITDA nedosiahol prognózy analytikov, pričom aj celoročný výhľad zisku bol nižší, ako očakával Wall Street.
- Albemarle (ALB.US) posilnila v ranom obchodovaní o 3 % po tom, ako výrobca lítiových a špeciálnych chemikálií zaznamenal lepšie než očakávané tržby a upravený EBITDA za tretí štvrťrok, čím prekonal konsenzuálne odhady.
- Becton Dickinson (BDX.US) klesla o 8 % po tom, ako výrobca zdravotníckeho vybavenia zverejnil svoj výhľad na fiškálny rok 2026, ktorý analytici Bloomberg Intelligence označili za „pravdepodobne sklamanie“, čo signalizuje potenciálne sklamanie investorov.
- Biogen (BIIB.US) posilnil o 1,6 % po tom, čo analytik Stifel Paul Matteis zvýšil hodnotenie akcií z Hold na Buy, pričom ako dôvod uviedol zlepšenie profilu rizika a výnosov a potenciálny vplyv nadchádzajúcich klinických katalyzátorov.
- Celsius Holdings (CELH.US) klesol o 15 % napriek tomu, že vykázal tržby za tretí štvrťrok nad konsenzom. Analytici však poznamenali, že výsledky nesplnili optimistickejšie očakávania kupujúcich v prípade rýchlo rastúceho výrobcu energetických nápojov.
- Coherent Corp (COHR.US) posilnil o 13 % po tom, čo najnovšie výsledky a výhľad výrobcu polovodičov potvrdili silný dopyt súvisiaci s umelou inteligenciou (AI), čím sa posilnila pozícia firmy v oblasti pokročilých čipových technológií.
- Datadog (DDOG.US) poskočil o 21 % po tom, ako spoločnosť zaoberajúca sa monitorovaním a analýzou cloudu zaznamenala silnejšie než očakávané zisky za tretí štvrťrok a zvýšila svoj celoročný odhad tržieb, čo signalizuje pokračujúci obchodný rast.
- Fastly (FSLY.US) poskočil o 22 % po tom, ako štvrťročné výsledky prekonali odhady. Poskytovateľ edge computingu tiež zvýšil svoj celoročný výhľad, čo odzrkadľuje výrazný nárast tržieb.
- Figma (FIG.US) vzrástla o 5 % po tom, ako spoločnosť zaoberajúca sa dizajnovým softvérom zvýšila svoj celoročný výhľad tržieb, ktorý prekonal priemerné prognózy analytikov.
- IonQ (IONQ.US) vzrástla o 4 % po tom, ako výsledky spoločnosti zaoberajúcej sa kvantovým výpočtom za tretí štvrťrok prekonali očakávania, čo odzrkadľuje pokračujúci pokrok v komercializácii.
- Planet Fitness (PLNT.US) poskočil o 14 % po tom, ako prevádzkovateľ posilňovní zvýšil svoj celoročný odhad upraveného zisku na akciu, čo odzrkadľuje silnejší výkon a odolný dopyt v sektore fitness.
- Porch Group (PRCH.US) klesol o 20 % po tom, ako spoločnosť poskytujúca softvér pre domáce služby nesplnila očakávania tržieb za 3. štvrťrok a znížila svoj celoročný odhad, čo signalizuje opatrnejší výhľad podnikania.
- Sprout Social (SPT.US) posilnil o 5 % po tom, ako platforma na správu sociálnych médií prekonala odhady za tretí štvrťrok a zvýšila svoj celoročný odhad upraveného zisku, čo podčiarkuje stabilný rast v rámci podnikových klientov.
Tapestry (TPR.US) – Technický výhľad (interval D1)
Akcie Tapestry (TPR.US) klesli takmer o 8 % po tom, čo zvýšený celoročný odhad EPS výrobcu kabeliek nesplnil očakávania trhu. Pokles sa zastavil v kľúčovej oblasti podpory blízko 94 USD za akciu, kde sa momentálne nachádza EMA200 (červená čiara).
Ak akcie udržia túto úroveň, je možné postupné zotavenie smerom k 110 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
