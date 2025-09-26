Amazon zaplatí 2,5 miliardy dolárov za klamanie zákazníkov pri registrácii do Prime

Spoločnosť Amazon súhlasila s vyrovnaním vo výške 2,5 miliardy USD kvôli obvineniu, že klamlivo prihlasovala milióny zákazníkov k službe Prime. Podľa americkej Federálnej obchodnej komisie (FTC) Amazon zneužíval nejasne formulované ponuky a sťažený proces zrušenia predplatného, aby maximalizoval počet registrácií.
Z celkovej sumy pôjde 1 miliarda USD na pokutu a 1,5 miliardy USD bude rozdelených medzi zákazníkov, ktorí boli medzi 23. júnom 2019 a 23. júnom 2025 prihlásení cez konkrétne ponuky, ale službu takmer nevyužívali. Títo zákazníci automaticky dostanú sumu 51 USD.
Možnosť získať kompenzáciu majú aj tí, ktorí sa v danom období pokúsili službu Prime zrušiť, ale neúspešne.
FTC označila prípad za svoju druhú najväčšiu spotrebiteľskú restitúciu v histórii a zdôraznila svoj dôraz na technologický sektor.
Predseda FTC Andrew Ferguson označil dohodu za "monumentálne víťazstvo" pre spotrebiteľov, ktorí boli frustrovaní ťažko zrušiteľnými predplatnými.
Amazon v rámci dohody nepriznal vinu, ale zaviazal sa k viacerým zmenám:
-
Pridať viditeľné tlačidlo na odmietnutie Prime počas registrácie.
-
Zjednodušiť zrušenie členstva.
-
Zreteľne informovať o podmienkach predplatného.
-
Zaviesť dohľad nezávislého audítora.
Spoločnosť uviedla, že väčšina týchto zmien už bola zavedená počas vyšetrovania a že sa chce sústrediť na zákazníkov a posunúť sa ďalej.
Investori reagovali na správu vlažne – akcie Amazonu zostali takmer bezo zmeny.
Dôvodom je predovšetkým to, že suma 2,5 miliardy USD zodpovedá približne 33 hodinám tržieb spoločnosti, a teda nepredstavuje vážne riziko pre jej finančnú stabilitu.
Program Prime, ktorý prináša miliardové príjmy z členstva, zostáva kľúčovým pilierom rastu.
V prvej polovici roka 2025 Amazon vygeneroval z predplatného 23,9 miliardy USD.
Prime má silné postavenie v amerických domácnostiach a podľa analytikov zostáva aj po tomto škandále extrémne silným nástrojom zákazníckej lojality.
Podľa eMarketera:
„Amazon síce uľahčil zrušenie Prime, ale program zostáva pre väčšinu domácností natoľko atraktívny, že zostane nedotknutý.“
Graf AMZN.US (D1)
Zdroj: xStation5
