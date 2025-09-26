Prepad akcií CarMax priniesol short-sellerom 171 miliónov dolárov za jediný deň

Akcie CarMax Inc. klesli o 20 % po zverejnení výsledkov za druhý štvrťrok, ktoré výrazne sklamali očakávania Wall Street. Tento pokles sa stal doslova zlatou baňou pre short-sellerov, ktorí podľa spoločnosti S3 Partners počas jediného dňa zarobili až 171 miliónov USD.
Výsledky CarMax zlyhali na všetkých frontoch – zisk na akciu zaostal za odhadmi o takmer 40 %, nižšie boli aj tržby, predaje ojazdených áut aj hrubé marže.
Akcie sa prepadli na najnižšiu úroveň od marca 2020, čo signalizuje hlboké znepokojenie investorov ohľadom budúcnosti spoločnosti.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Brad Lamensdorf z fondu AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE), ktorý drží short pozíciu na CarMax, uviedol, že mnohí investori boli príliš optimistickí a podcenili vplyv internej finančnej divízie CarMaxu na vykazovaný zisk.
Zároveň upozornil na vysokú úroveň zadlženia, ktorá výrazne presahuje súčasnú trhovú kapitalizáciu spoločnosti (cca 7 miliárd USD), ako aj spomalenie podnikania ako hlavné dôvody pre svoju short pozíciu.
V novembri 2021 sa akcie CarMax obchodovali na historických maximách vďaka vysokým cenám ojazdených vozidiel.
Pandémia priniesla silný dopyt, ale s príchodom inflácie a poklesom spotrebiteľskej dôvery sa situácia výrazne zmenila.
Dnes má CarMax short interest na úrovni 15 miliónov akcií, oproti 5 miliónom na konci pandemického boomu.
Zástupcovia spoločnosti počas hovoru s analytikmi priznali, že spotrebitelia sú teraz výrazne opatrnejší, najmä tí s vyšším kreditným skóre. Doslova zaznelo: „Zákazníci prichádzajú s otvorenými očami.“
Akcie CarMax od začiatku roka 2025 stratili už 44 %, zatiaľ čo konkurenti ako Carvana, AutoNation či Penske Automotive Group naopak posilnili.
Carvana tento rok posilnila o viac než 80 %, čo predstavuje dramatický obrat oproti prepadu z konca roka 2022.
Lamensdorf dodáva, že ako potenciálne výhodné short príležitosti sa teraz javia aj ďalší hráči zo sektora – napríklad Lithia Motors, Asbury Automotive Group alebo Credit Acceptance Corp., ktorá sa špecializuje na subprime financovanie.
📉 Technická analýza – CarMax (KMX.US, D1)
Akcie CarMax sa aktuálne obchodujú na cene 45,59 USD, čo znamená výrazný prieraz dlhodobej konsolidačnej zóny smerom nadol. Táto úroveň predstavuje najnižšiu cenu od marca 2020, čím bola porušená kľúčová podpora a potvrdený medvedí trend. Cena sa dlhodobo nachádza pod kĺzavými priemermi SMA 100 (62,64 USD) a EMA 50 (59,81 USD), čo ešte viac potvrdzuje zostupný charakter trhu. RSI na úrovni 25,4 je hlboko pod hranicou 30, teda v pásme prepredanosti, čo môže v najbližších dňoch spôsobiť technický odraz, ale momentálne nie je vidieť žiadny obratový signál.
Z technického pohľadu je ďalšia významná podpora v pásme 40–42 USD, kde by sa mohlo vytvoriť krátkodobé dno.
Naopak, prvá rezistencia sa teraz nachádza späť na úrovni 50 USD, čo je bývalá zóna podpory.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.