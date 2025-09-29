AMD na vlne rastu: Prognózy Wall Street a nové AI technológie

Analytici z Wall Street predpovedajú, že akcie AMD by mohli v nasledujúcom roku vzrásť až o 40–50 %, a to vďaka rastúcemu dopytu po technológiách umelej inteligencie (AI). Rýchly rozvoj trhu s AI spolu s rastúcimi investíciami firiem do pokročilých výpočtových riešení vytvára výborné podmienky pre výrazný rast AMD. Spoločnosť neustále rozširuje svoje portfólio produktov určených pre dátové centrá a vysokovýkonné výpočtové systémy, vrátane výkonných CPU, GPU a AI akcelerátorov. To prinieslo AMD uznanie investorov ako inovatívnej firmy s pevnými finančnými základmi, čo sa premieta do pozitívnych prognóz pre hodnotu jej akcií. Kľúčovým faktorom, ktorý by mohol prispieť k budúcim tržbám AMD, sú nové produkty zo série Instinct MI400.
Ďalším dôležitým prvkom stratégie AMD je platforma Helios. Táto integrovaná infraštruktúra je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky najpokročilejších aplikácií umelej inteligencie, ako je trénovanie veľkých jazykových modelov, ktoré vyžadujú obrovský výpočtový výkon. Dodávky platformy Helios sú plánované na druhú polovicu roku 2026, čo by mohlo posilniť pozíciu AMD na trhu podnikových AI riešení.
Vďaka týmto inováciám AMD očakáva výrazný rast tržieb v segmente AI akcelerátorov, ktorý by v nasledujúcich rokoch mohol dosiahnuť desiatky miliárd dolárov. Prognózy naznačujú pokračujúci dynamický rozvoj. Široké produktové portfólio a rastúci záujem zákazníkov stavajú AMD do silnej pozície na získanie väčšieho trhového podielu a efektívnu konkurenciu s lídrami v odvetví, predovšetkým s NVIDIA. Analytici sa zhodujú, že rok 2026 by mohol byť prelomovým rokom a dôležitým míľnikom v histórii spoločnosti. Uvedenie novej generácie riešení, ako sú akcelerátory Instinct MI450 a platforma Helios, by malo výrazne zvýšiť tržby a zlepšiť prevádzkové marže, čo povedie k vyššej ziskovosti. Tieto pokročilé technológie v kombinácii s rastúcim dopytom po AI riešeniach umožnia AMD účinnejšie konkurovať súčasnému lídrovi trhu. Výsledkom je, že spoločnosť má príležitosť nielen udržať svoju pozíciu, ale aj výrazne zvýšiť svoj podiel na globálnom trhu polovodičov a posilniť svoj status ako kľúčového hráča v sektore umelej inteligencie a dátových centier.
