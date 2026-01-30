Denné zhrnutie: Historický deň pre drahé kovy; STRIEBRO stráca 30 %; USD posilňuje 💡

- Uzatvárame turbulentný týždeň na finančných trhoch.
- Zlato a striebro zaznamenávajú bezprecedentné prepady a uzatvárajú najťažší deň vo svojej modernej obchodnej histórii. Zlato už stratilo viac ako 10,5 % svojej hodnoty. Striebro dopadá ešte horšie – klesá až o 30 % na 76,5 USD/uncu, čo predstavuje najhorší denný percentuálny pokles v histórii obchodovania s touto komoditou a prekonáva aj slávny kolaps bratov Huntovcov z 80. rokov.
- Krátko pred 20:00, kedy bol tento prehľad pripravovaný, sa pokles kovov mierne spomalil. STRIEBRO reagovalo na 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer.
- Prezident Donald Trump pochválil rekordnú úroveň indexu S&P 500, ktorý dosiahol nové historické maximum. Trump oznámil, že vysiela veľký „počet lodí“ smerom k Iránu, pričom uviedol, že ide o ešte väčšie nasadenie ako pri Venezuele, a vyzval Irán, aby okamžite uzavrel dohodu. Varoval: „mali by sa dohodnúť, inak uvidíme, čo sa stane“. Prezident sa pozitívne vyjadril aj k rozhovorom s venezuelským vedením slovami: „VENEZUELSKÉ VEDENIE PREBIEHA VEĽMI DOBRE“, čo naznačuje pokrok v rokovaniach alebo stabilizáciu situácie.
- Donald Trump oznámil, že jeho nominantom na nástupcu Jeroma Powella na poste šéfa Fedu bude Kevin Warsh. Warsh bol členom Fedu v rokoch 2006 až 2011, teda má silné skúsenosti s menovou politikou. Je taktiež spájaný s Wall Street a bol považovaný za jedného z najviac „jestřábích“ členov Fedu. Patril aj medzi hlasných kritikov kvantitatívneho uvoľňovania.
- Oznámenie spoločnosti Google o projekte Project Genie spôsobilo paniku na trhu – akcie hlavných hráčov v hernom sektore prudko klesli: Unity Software (U.US) stratila 12 %, Roblox (RBLX.US) 8 % a Take-Two Interactive (TTWO.US) 7 %. Unity je lídrom v poskytovaní nástrojov a enginov pre vývojárov hier, Roblox je známy svojou platformou pre obsah vytváraný používateľmi a Take-Two vydáva známe série ako Grand Theft Auto a Red Dead Redemption. Projekt Genie ohrozuje základnú hodnotu, ktorú tieto spoločnosti ponúkajú – umožňuje používateľom vytvárať interaktívne virtuálne svety priamo z textových inštrukcií a obrázkov, čím obchádza tradičné, zložité vývojové procesy, ktoré si vyžadovali odborné znalosti a nástroje.
- Apple otvára fiškálny rok 2026 svojím najsilnejším kvartálom v histórii. Spoločnosť z Cupertina nielenže láme predajné rekordy, ale aj redefinuje svoju rastovú stratégiu – zameriava sa na synergiu výkonného hardvéru s vysoko maržovými službami a postupný prístup k umelej inteligencii. Hoci bola spoločnosť v posledných mesiacoch často kritizovaná za to, že vynechala prvú vlnu AI boomu, nie je vylúčené, že vyčkávanie jej prinesie výhodu v podobe výrazne nižších nákladov v porovnaní s gigantmi ako Alphabet, Meta a Microsoft.
- American Express zverejnil výsledky za štvrtý kvartál v súlade s očakávaniami trhu. Zisk na akciu (EPS) predstavoval 3,53 USD oproti odhadovaným 3,54 USD, zatiaľ čo tržby dosiahli 18,98 miliardy USD (medziročný rast o 9 %), čo mierne prekonalo očakávania na úrovni 18,92 miliardy USD. Rast tržieb podporili vyššie výdavky držiteľov kariet, rast čistých úrokových výnosov vďaka vyšším revolvingovým zostatkom a stabilný rast poplatkov z kariet.
- Neisté geopolitické pozadie dnes podporilo rast cien energetických komodít, najmä ropy a plynu. V druhej polovici dňa, keď Trump spomenul, že Irán chce podpísať dohodu s USA, rast cien WTI sa zastavil a otočil. NATGAS si však drží takmer 10 % zisk.
- Americký dolár je dnes jednoznačným víťazom na devízovom trhu. Americká mena zaznamenáva výrazné zisky voči väčšine ostatných mien, pričom najväčšie posilnenie je viditeľné voči austrálskemu doláru a švajčiarskemu franku.
Denné zhrnutie: Drahé kovy krvácajú a americká vláda je opäť zatvorená!
