Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (30. 1. 2026)

V nasledujúcich dňoch sa pozornosť investorov presunie k udalostiam s priamym dopadom na americký dolár, drahé kovy a celkový postoj k riziku. Globálne trhy pozorne sledujú ceny ropy, ktoré rastú v súvislosti so sústredením amerických námorných síl v blízkosti Iránu. Striebro zostáva citlivé na nadchádzajúce americké makroúdaje, zatiaľ čo akciový trh čelí kľúčovému testu, keď výsledky zverejnia veľké technologické firmy – vrátane Alphabetu, Amazonu a AMD. Investori budú analyzovať makroekonomické údaje ako indikátory budúceho vývoja úrokových sadzieb a politiky Fedu. Tento týždeň by mal byť v centre pozornosti STRIEBRO, US100 a ROPNÝ TRH.
STRIEBRO
Striebro sa dostalo pod silný predajný tlak po období euforického rastu, ktorý kopíroval vývoj na zlatom trhu. Napriek pretrvávajúcej prémii na šanghajských spotových cenách je aktuálna korekcia mimoriadne prudká – v piatok striebro kleslo o viac než 10 %. Hlavným spúšťačom bol opätovný rast amerického dolára, podporený nomináciou Kevina Warsha na post nového šéfa Fedu.
Trh tak začína započítavať menej uvoľnený scenár menovej politiky, čo automaticky posilňuje USD a výnosy amerických dlhopisov – tradičné protivetry pre drahé kovy bez výnosu. V krátkodobom horizonte tak možno očakávať zvýšenú volatilitu, aj keď dlhodobé štrukturálne výhľady zostávajú pozitívne.
V pondelok budú zverejnené výrobné PMI z hlavných svetových ekonomík. Týždeň bude zároveň bohatý na rozhodnutia centrálnych bánk: v utorok zasadá austrálska RBA, v stredu poľská RPP, a vo štvrtok Bank of England a ECB.
US100
Futures na index Nasdaq 100 stratili minulý týždeň dynamiku po 12 % prepade akcií Microsoftu a širšom výpredaji softvérových a dátových spoločností. Vývoj firiem ako ServiceNow, Salesforce, FactSet či Gartner naznačuje, že investori prehodnocujú riziká, ktoré AI predstavuje – nielen z pohľadu kapitálových výdavkov (CAPEX) hyperscalerov, ale aj samotných obchodných modelov a rastových vyhliadok sektoru SaaS.
Trh prešiel do dočasného režimu „risk-off“, pričom technologické akcie sú opäť v centre likvidačných tlakov. V nasledujúcom týždni zostane pozornosť sústredená na výsledky amerických korporácií. Hoci správa Applu poskytla určitú stabilitu a Meta Platforms priniesla silné čísla, celkový sentiment okolo Big Tech zostáva krehký. Stredajšie dáta ISM Manufacturing a piatkové Non-Farm Payrolls budú kľúčovými spúšťačmi volatility.
ROPA
Prezident USA Donald Trump sa javí ako odhodlaný rozhodne ukončiť iránsky jadrový program. Spojené štáty sústredili výrazné vojenské kapacity v okolí Iránu, za podpory Izraela a európskych členov NATO. Základný scenár počíta s chirurgickým útokom na vojenskú infraštruktúru iránskeho režimu, ktorý má Teherán prinútiť k podpisu novej „jadrovej dohody“.
Existuje však riziko eskalácie, ktorá by mohla prerásť do širšieho konfliktu a destabilizovať celý región. Takýto vývoj by pravdepodobne viedol k prudkému rastu cien ropy a narušeniu dopravy cez Suezský prieplav a Hormuzský prieliv – najkritickejšie úžiny pre globálnu prepravu ropy. Trhy preto sledujú ceny ropy Brent s mimoriadnou pozornosťou, keďže aktuálne fungujú ako hlavný ukazovateľ globálnych inflačných rizík.
