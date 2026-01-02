Americké ministerstvo poľnohospodárstva odhalilo rozdelenie 12-miliardového balíka pomoci

- USDA rozdelí 11 miliárd USD farmárom podľa počtu osiatych akrov, pričom najviac získajú pestovatelia ryže, bavlny a ovsa.
- Pestovatelia sóje kritizujú výšku podpory, ktorá podľa nich nestačí na pokrytie obchodných strát.
- Platby budú vypočítané podľa výmery z roku 2025 a odoslané najneskôr do 28. februára 2026.
- Zvyšná 1 miliarda USD je vyhradená pre špeciálne plodiny a cukrovú trstinu, detaily zatiaľ nie sú známe.
- USDA rozdelí 11 miliárd USD farmárom podľa počtu osiatych akrov, pričom najviac získajú pestovatelia ryže, bavlny a ovsa.
- Pestovatelia sóje kritizujú výšku podpory, ktorá podľa nich nestačí na pokrytie obchodných strát.
- Platby budú vypočítané podľa výmery z roku 2025 a odoslané najneskôr do 28. februára 2026.
- Zvyšná 1 miliarda USD je vyhradená pre špeciálne plodiny a cukrovú trstinu, detaily zatiaľ nie sú známe.
Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA) predstavilo podrobnosti o tom, ako bude rozdelený nový balík poľnohospodárskej pomoci vo výške 12 miliárd dolárov, určený na kompenzáciu strát spôsobených nízkymi cenami plodín a obchodnými spormi. Najvyššiu podporu získajú pestovatelia ryže, bavlny a ovsa. Pestovatelia sóje však varujú, že pomoc je nedostatočná a ich situácia zostáva kritická.
Podľa oznámenia USDA bude 11 miliárd dolárov vyplatených formou jednorazových platieb podľa výmery polí, ktoré farmári osiali jednou z 19 vybraných komodít. Výpočty vychádzajú z údajov o výmere za rok 2025, nákladov na produkciu a aktuálnych trhových podmienok.
Najvyššie kompenzácie obdržia:
-
Ryža: 132,89 USD/akr
-
Bavlna: 117,35 USD/akr
-
Ovos: 81,75 USD/akr
Naopak, pestovatelia hlavných plodín, ktoré zaznamenali výrazný prebytok a pokles cien, dostanú výrazne menej:
-
Kukurica: 44,36 USD/akr
-
Sója: 30,88 USD/akr
-
Pšenica: 39,35 USD/akr
Pestovatelia sóje boli obzvlášť tvrdo zasiahnutí, pretože kvôli obchodným sporom s Čínou prišli o najväčšieho odberateľa. Počas vleklých rokovaní Čína prešla na dodávky z Južnej Ameriky, čo viedlo k masívnym stratám na americkom trhu. Prezident Americkej asociácie pestovateľov sóje Scott Metzger varoval, že nízka sadzba pre sóju nebude pre mnohých farmárov postačujúca na prežitie:
„Kvôli rozsiahlym obchodným stratám tento rok nebude táto platba stačiť, aby pestovatelia sóje udržali svoje podniky finančne nad vodou.“
Naopak, pestovatelia čiroku, ktorí majú nárok na 48,11 USD/akr, vítajú pomoc ako užitočnú injekciu, a to aj napriek tomu, že dopyt po exporte tejto plodiny sa v poslednom období zlepšil.
Okrem vyššie uvedených plodín sú do programu zahrnuté aj: arašidy, jačmeň, repka, slnečnica, šošovica, hrach, horčica, svetlica, ľan, cícer a sezam.
Zvyšná 1 miliarda dolárov je určená pre pestovateľov špeciálnych plodín a cukru, no spôsob rozdelenia týchto prostriedkov zatiaľ nebol zverejnený. USDA očakáva, že väčšina platieb bude vykonaná do 28. februára 2026.
Pomoc má farmárom pomôcť pokryť náklady na osivo, hnojivá a prípravu novej sezóny, no poľnohospodárski ekonómovia upozorňujú, že vyplatené sumy pokrývajú len zlomok skutočných strát a samy o sebe nezvrátia klesajúci trend americkej poľnohospodárskej ekonomiky.
Barkin a Miran zostávajú na opačných stranách výhľadu Fedu 🎙️
Inflácia v Nemecku výrazne zaostala za očakávaniami, EURUSD oslabuje 📉
Meď vystrelila na historické maximum: Zásoby zablokované v USA, trh očakáva ďalšie napätie
Morgan Stanley predpovedá zlatu rekordný rast – do konca roka 2026 až na 4 800 USD za uncu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.