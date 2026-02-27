Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (27.02.2026)

S blížiacim sa začiatkom čínskych „Two Sessions“ (najdôležitejších politických zasadnutí ČĽR) v polovici týždňa, sériou globálnych zverejnení PMI a CPI a piatkovou správou z amerického trhu práce vstupujú trhy do obdobia zvýšenej volatility. To prichádza súbežne so zasadnutím OPEC+ (nedeľa), jarným vyhlásením britskej ministerky financií Rachel Reevesovej (utorok) a komunikáciou centrálnych bánk (Beige Book Fedu v stredu; zápis zo zasadnutia ECB vo štvrtok). Kľúčové nástroje na sledovanie: EURUSD, US500 a ropa (Brent/WTI).
EURUSD
EURUSD bude v nasledujúcich dňoch fungovať ako barometer relatívnej sily makrodát a očakávaní ohľadom centrálnych bánk. V eurozóne budú kľúčové údaje CPI inflácie (utorok), PMI v službách a údaje o nezamestnanosti (streda) a HDP eurozóny (piatok). V USA sa pozornosť zameria na ISM vo výrobnom sektore (pondelok), ADP a ISM v službách (streda) a report NFP vrátane miery nezamestnanosti (piatok).
Rizikom pre býkov na eure je scenár, v ktorom slabšia správa z trhu práce nebude stačiť na zmenu rétoriky Fedu, ak rast miezd a inflácia v službách zostanú zvýšené. Naopak jasné signály ochladzovania amerického trhu práce by sa mohli rýchlo premietnuť do poklesu krátkodobých výnosov a posilnenia EURUSD.
Holubičia reinterpretácia politiky Fedu v kombinácii so stabilnou infláciou v eurozóne by mohla podporiť ďalší rast. Naopak „lepkavá“ inflácia v USA a jastrabie signály zo strany Fedu by opätovne otvorili riziká poklesu.
US500
Americký akciový trh vstupuje do týždňa s rovnováhou medzi makroekonomickou neistotou a podporou zo strany tržieb firiem. Index bude najskôr reagovať na tvrdé dáta o aktivite (PMI, ISM) a následne na komunikáciu Fedu — najmä Beige Book (cyklickú správu o aktuálnych ekonomických podmienkach) a interpretáciu piatkovej správy z trhu práce.
Výsledková sezóna zostáva kľúčová. Reporty spoločností ako Broadcom, Costco, Target, Kroger, Marvell, MongoDB a CrowdStrike môžu vyvolať výrazné rotácie medzi kvalitnými rastovými titulmi, cyklickými sektormi a defenzívnymi akciami.
ROPA (Brent / WTI)
Ropa vstupuje do týždňa pod vplyvom politického rizika a rozhodnutí o ponuke. Nedeľné (08.03.2026) zasadnutie OPEC+ bude prvým významným katalyzátorom, ktorý nastaví očakávania ohľadom produkčnej disciplíny. V polovici týždňa sa pozornosť presunie do Číny — zverejnenie PMI (streda) a začiatok parlamentných zasadnutí („Two Sessions“) môžu zmeniť naratív ohľadom dopytu.
Jastrabie signály z OPEC+ a konštruktívna komunikácia z Číny by mohli obnoviť rastovú dynamiku. Sklamanie z čínskych dát alebo uvoľnenejší prístup k zvyšovaniu ponuky by obmedzili rastový potenciál a udržali trh v širšom konsolidačnom pásme.
