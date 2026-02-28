Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy

Donald Trump potvrdil, že armáda USA podniká zásadné vojenské kroky proti Iránu. K vojenskej intervencii na Irán sa pridala aj armáda Izraela. Oficiálnym dôvodom je neochota Iránu zastaviť program obohacovania uránu, ktorý by v kombinácii s vývojom rakiet stredného doletu mohol viesť k vyrobeniu jadrovej zbrane s doletom stoviek kilometrov.
V čase písania textu je extrémne ťažké odhadnúť, aké silné budú dopady na svetovú ekonomiku a finančné trhy. Dopady budú závisieť od sily útoku, jeho rozsahu a dĺžky trvania. V súčasnosti navyše ešte nie sú známe konkrétne škody ani všetky zasiahnuté ciele. Napriek tomu už teraz možno identifikovať oblasti, ktoré budú na útok na Irán reagovať.
Kanál číslo jeden, ktorým eskalácia geopolitického napätia v Iráne ovplyvní svetovú ekonomiku, je ropa. Na trhoch už bola nervozita cítiť v posledných týždňoch, takže cena ropy rástla pod tlakom zvýšených rizík zásahu. Napriek tomu možno predpokladať, že cena ropy minimálne krátkodobo porastie. Dá sa očakávať prekročenie hranice 75 dolárov za barel ropy Brent v prvých obchodných dňoch. V prípade intenzívneho konfliktu a uzavretia Hormuzského prielivu, ktorým prúdi ekvivalent 20 až 25 % svetovej spotreby ropy, je v hre aj prekonanie hranice 80 dolárov.
Vyššia cena ropy sa premietne aj do silnejších inflačných tlakov. Rast cien ropy sa bežne veľmi rýchlo odráža v cenách pohonných látok. Cena benzínu aj nafty v Českej republike tak bude zdražovať. Dá sa čakať rast priemerných cien benzínu nad 34,5 Kč za liter a pri nafte nad 34 korún za liter. Nejde len o priamy dopad do cien pohonných látok, ale aj o nepriamy vplyv v podobe rastu prepravných nákladov, ktoré sa postupne premietnu aj do rastu cien prepravovaného tovaru. K výraznejšiemu rastu inflácie v ČR by však došlo len v prípade výraznej eskalácie konfliktu.
S rastom cien ropy pravdepodobne príde aj rast cien ďalších energetických komodít. Ceny energetických komodít sú totiž vzájomne prepojené. Vyššie napätie na Blízkom východe sa prejaví aj v cenách plynu, ktorý sa v tomto regióne vo veľkých objemoch ťaží a následne dováža do Európy.
Vyššie inflačné tlaky môžu viesť k preceneniu výhľadu úrokových sadzieb, čo sa negatívne prejavuje primárne na rastových akciách, napríklad v technologickom sektore. Americké akcie v piatok zatvárali s miernou stratou. Táto strata bude v pondelok podľa všetkého pokračovať kvôli zvýšeniu risk-off sentimentu, teda nižšej ochote investorov riskovať. Ochladne dopyt po rizikových aktívach a naopak porastie dopyt po bezpečí. Dá sa teda očakávať rast cien zlata a ďalších bezpečných prístavov. Zvýšené riziká na svetových trhoch potom bežne tlačia na oslabovanie rizikovejších mien, kam patrí aj česká koruna. Dá sa preto očakávať oslabenie mien v našom regióne.
