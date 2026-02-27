Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?

- Americký trh končí týždeň miernym poklesom hlavných indexov. Napriek sérii pozitívnych firemných správ pretrvávajú obavy investorov z technologického sektora. Valuácie sú navyše pod tlakom druhého po sebe idúceho „horúceho“ inflačného údaja.
- Najväčšie straty zaznamenáva index Russell 2000, ktorý klesá o viac než 1,5 %. To posilňuje obavy trhu ohľadom tempa ďalšieho znižovania sadzieb zo strany Fedu.
- Americká fintech spoločnosť Block posilnila o viac než 15 % po zverejnení výsledkov a oznámení 40 % zníženia počtu zamestnancov.
- Netflix rastie o viac než 10 % po tom, čo oznámil, že upustil od plánov na prevzatie spoločnosti Warner Bros.
- Výrobca počítačov Dell zverejnil výsledky potvrdzujúce silný dopyt po serveroch a prvé úspechy v oblasti AI. Akcie rastú o viac než 20 %.
- V USA boli zverejnené údaje o výrobnej inflácii. Inflácia PPI vzrástla medziročne o 3,6 % a medzimesačné tempo sa zrýchlilo na 0,8 %. Ide už o druhý údaj po minulom týždni (PCE), ktorý ukázal infláciu nad očakávaniami.
- Sentiment na európskych trhoch bol zmiešaný. Hoci hlavný európsky index STOXX 600 uzavrel mierne vyššie a zaznamenal najdlhšiu rastovú sériu od roku 2012, na ostatných indexoch prevažovali poklesy.
- V sektore poisťovníctva a bankovníctva sa objavujú obavy ohľadom likvidity a potenciálnych strát, okrem iného v súvislosti s kolapsom britskej spoločnosti Market Financial Solutions.
- Spotrebiteľská inflácia v Španielsku prekonala očakávania a dosiahla 2,5 % medziročne.
- Na forexovom trhu je najvýraznejším pohybom oslabenie švajčiarskeho franku po dnešných makroekonomických údajoch vrátane sklamania v podobe slabšieho HDP.
- V poľnohospodárskych komoditách vyčnievajú pšenica a kakao. Pšenica rastie o viac než 4 % v dôsledku short covering a obáv z počasia. Kakao naopak pokračuje v poklese pre pretrvávajúci prebytok ponuky.
- Ropa posilňuje o viac než 2 %, čo odráža rastúce napätie na Blízkom východe.
- Medzi drahými kovmi je najvýkonnejším aktívom dňa striebro, ktoré rastie o viac než 5 % a vracia sa do pásma 92–93 USD. Menšie zisky sú viditeľné aj pri platine a zlate.
- Kryptomenový trh končí týždeň v negatívnej nálade. Bitcoin stráca takmer 3 % a obchoduje sa okolo 65 000 USD. Ethereum klesá o viac než 5 % na približne 1 900 USD. Solana taktiež oslabuje o viac než 5 % a drží sa pri úrovni 81 USD.
