Amerika zastavuje päť obrovských projektov veterných elektrární na mori: Akcie firiem sa prepadávajú

- USA pozastavili päť veľkých offshore veterných projektov z dôvodu údajných bezpečnostných rizík.
- Akcie hlavných firiem ako Orsted, Dominion či Equinor prudko oslabili.
- Kritici označujú krok za politický útok na čistú energiu bez faktického opodstatnenia.
- Pozastavenie projektov zvyšuje neistotu pre investorov a ohrozuje budúcnosť veternej energie v USA.
- USA pozastavili päť veľkých offshore veterných projektov z dôvodu údajných bezpečnostných rizík.
- Akcie hlavných firiem ako Orsted, Dominion či Equinor prudko oslabili.
- Kritici označujú krok za politický útok na čistú energiu bez faktického opodstatnenia.
- Pozastavenie projektov zvyšuje neistotu pre investorov a ohrozuje budúcnosť veternej energie v USA.
Americké ministerstvo vnútra pozastavilo päť rozsiahlych offshore projektov veterných elektrární pri východnom pobreží USA. Dôvodom sú údajné obavy o národnú bezpečnosť, konkrétne rušenie radarových systémov spôsobené pohybom veľkých lopatiek a silno odrazivými vežami. Tento krok predstavuje ďalší zásah do sektora obnoviteľných zdrojov počas vlády Donalda Trumpa, ktorý je dlhodobým odporcom veternej energie.
Pozastavené projekty zahŕňajú:
-
Revolution Wind a Sunrise Wind od dánskeho Orstedu,
-
Vineyard Wind 1, spoločný projekt Avangrid a Copenhagen Infrastructure Partners,
-
Coastal Virginia Offshore Wind od Dominion Energy,
-
Empire Wind 1 od Equinoru.
Trh na správu reagoval okamžite. Akcie Orstedu klesli o viac než 12 %, pokles zaznamenali aj Dominion a Equinor. Orsted uviedol, že jeho projekty boli vo finálnej fáze a pripravené zásobovať energiou až milión domácností už od budúceho roka. Dominion varoval, že krok ohrozí energetickú bezpečnosť, vrátane napájania vojenských základní a dátových centier, ktoré sa podieľajú na vývoji umelej inteligencie.
Kritika prišla aj zo strany predstaviteľov dotknutých štátov. Guvernérka New Yorku Kathy Hochul aj generálny prokurátor štátu Connecticut označili krok za politicky motivovaný útok na čistú energiu. Podľa Národnej asociácie pre oceánsky priemysel (NOIA) boli projekty už skôr schválené Pentagónom bez námietok.
Demokrati v Senáte varovali, že zastavenie projektov môže zablokovať budúce reformy povoľovacích procesov, ak administratíva nezmení kurz. Už v auguste Trumpova administratíva nariadila pozastavenie výstavby Orstedovho projektu Revolution Wind, ktoré neskôr zrušil federálny súd.
Donald Trump sa dlhodobo stavia negatívne k veternej energii. Kritizuje vysoké náklady, vplyv na zvieratá a vzhľad turbín. Podporuje fosílne palivá a plynové projekty, zatiaľ čo veternú energetiku odmieta a označuje ju za neefektívnu.
Situácia prináša vysokú mieru neistoty pre investorov a spochybňuje budúcnosť offshore veternej energie v USA. Spoločnosti zvažujú právne kroky, no každé zdržanie znamená miliardové straty a ohrozenie dodávok energie v nasledujúcich rokoch.
BP predáva väčšinu Castrolu
Drahé kovy na nových rekordoch
Nákup akcií Nike šéfom Applu
DE40: Regulačné a diplomatické eskalácie počas sviatkov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.