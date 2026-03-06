Akcie Ryanair pod tlakom pre konflikt na Blízkom východe 📉

Akcie Ryanair Holdings (RYAAY.US) už klesli o viac než 10 % z nedávnych maxím a v americkom predobchodnom obchodovaní mierne oslabujú spolu s ďalšími akciami zo sektora cestovania a pohostinstva.
Po prvé, trh započítava riziko slabšieho dopytu po letných linkách pre obavy o bezpečnostnú situáciu a potenciálnu stratu trás na Blízkom východe a v Turecku. Neistejší sa stal aj výhľad cestovania na Cyprus, do Turecka, Egypta alebo dokonca na grécke ostrovy (Egejské more; východné Stredomorie). Potenciálne slabšia turistická sezóna v roku 2026 – v kombinácii s tlakom z rastúcich cien leteckého paliva a opatrnejším spotrebiteľom (ktorý môže preferovať kratšie dovolenky) – tak zaťažuje sentiment napriek nedávno zverejneným veľmi solidným výsledkom spoločnosti.
Nestačí silný štart roka?
Február potvrdil, že dopyt po službách Ryanairu na začiatku roka zostal mimoriadne silný. Letecká spoločnosť prepravila 13,3 milióna cestujúcich, čo predstavuje 6 % medziročný rast a jasné zrýchlenie oproti 12,7 milióna cestujúcich v januári. Je to dôležitý signál, keďže Ryanair nielen rastie medziročne, ale zároveň si udržiava veľmi silný štart do roku 2026.
- Dôležité je, že rast prepravy neprišiel na úkor vyťaženosti lietadiel. Load factor zostal na vysokej úrovni 92 %, medziročne stabilný a medzimesačne sa zlepšil z 91 % v januári. V praxi to odráža zdravý prevádzkový mix: viac cestujúcich, viac letov a lietadlá, ktoré zostávajú takmer plne obsadené.
- Ryanair rozširuje prevádzku kontrolovane a ekonomicky racionálne. Vo februári spoločnosť uskutočnila viac než 75 000 letov, oproti 73 000 v januári, čo potvrdzuje vyššiu kapacitu a pripravenosť absorbovať silný dopyt. V modeli Ryanairu je to kľúčové, pretože jeho výhoda nespočíva len v nízkych cenách leteniek, ale aj v schopnosti rýchlo nasadiť dodatočnú kapacitu tam, kde je dopyt a ziskovosť najsilnejšia.
- Biznis model Ryanairu naďalej ťaží zo zásadnej nákladovej výhody, ktorú konkurenti v Európe len ťažko napodobnia. Vo fiškálnom roku končiacom v marci 2025 spoločnosť prepravila 200,2 milióna cestujúcich, čo znamená +9 % r/r, a stala sa prvou aerolinkou v Európe, ktorá prekročila hranicu 200 miliónov cestujúcich za jediný rok. Nie je to len efekt veľkosti – ukazuje to, že ultra-low-cost model funguje aj v náročnom nákladovom a konkurenčnom prostredí.
- Zo strategického pohľadu zostáva Ryanair benchmarkom nízkonákladového lietania v Európe. Keďže je teraz najväčšou „low-fare“ aerolinkou na svete podľa počtu prepravených cestujúcich, investori ju čoraz častejšie nevnímajú ako tradičnú aerolinku, ale ako operátora masovej mobility naprieč Európou. Takáto pozícia poskytuje výraznú vyjednávaciu silu voči letiskám, poskytovateľom služieb a nepriamo aj voči konkurencii.
- Dáta za prvých deväť mesiacov fiškálneho roka 2026 sú s týmto príbehom konzistentné. Počet cestujúcich vzrástol o 4 % r/r na 166,5 milióna, čo naznačuje, že rast nie je výsledkom jediného silného mesiaca, ale skôr širšieho trendu. Ryanair naďalej zvyšuje rozsah, čo v jeho modeli typicky znamená silnú prevádzkovú páku.
- Ďalším pozitívnym signálom pre trh bolo zvýšenie výhľadu prepravy na fiškálny rok 2026. Spoločnosť teraz očakáva 208 miliónov cestujúcich oproti predchádzajúcemu odhadu 207 miliónov, čo implikuje 4 % ročný rast. Hoci samotná revízia je skromná, investori sa obávajú, že vojna s Iránom môže tento cieľ v nasledujúcich mesiacoch výrazne narušiť.
- Ďalším kľúčovým prvkom príbehu Ryanairu je Boeing. Zlepšená dostupnosť dodávok lietadiel od Boeingu umožňuje aerolinke rýchlejšie spúšťať dodatočnú kapacitu a monetizovať silný dopyt počas hlavných cestovných špičiek. Pre Ryanair nie je flotila len aktívum – je to strategický nástroj na získavanie trhového podielu.
- Ryanair naďalej realizuje svoj model takmer „učebnicovo“. Preprava rastie, vyťaženosť zostáva veľmi vysoká, počet letov sa zvyšuje, rozsah dosahuje rekordy a celoročný výhlaď bol zvýšený. Spoločnosť patrí medzi najsilnejších hráčov v európskom letectve, hoci konflikt na Blízkom východe prináša nové zdroje rizika.
Ryanair Holdings (graf D1)
Akcie Ryanairu zaznamenávajú výrazný pokles a prepadli sa pod dlhodobý kĺzavý priemer EMA200 (červená línia). Naposledy akcie klesli pod túto úroveň v apríli 2025, keď korekcia napokon dosiahla takmer 30 % voči kĺzavému priemeru. Kľúčové úrovne podpory sa teraz javia okolo 60 USD na akciu a následne okolo 55 USD, kde už skôr dochádzalo k cenovým reakciám.
Zdroj: xStation5
