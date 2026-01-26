🟨Analýza zlata a striebra: Toto sa bude diať ďalej....

-
-
Zlato A návrat k bezpečným aktívam
Cena zlata pokračuje v silnom raste a od začiatku roka si pripisuje približne 17 %. Trhy tak opäť potvrdzujú návrat investorov k bezpečným aktívam. Rast ceny zlata nie je výsledkom jedného faktora, ale kombinácie geopolitickej neistoty, makroekonomického prostredia a technických signálov.
Geopolitická neistota a slabší dolár
Jedným z hlavných dôvodov rastu zlata je zvýšená geopolitická neistota, ktorá zvyšuje dopyt po aktívach vnímaných ako uchovávateľ hodnoty. Zároveň americký dolár výrazne oslabuje, pričom menový pár EUR/USD sa dostal nad úroveň 1,18. Slabší dolár tradične pôsobí ako pozitívny impulz pre ceny komodít denominovaných v USD, vrátane zlata.
Riziko shutdownu v USA
Ďalším významným faktorom je politická situácia v USA. Riziko opätovného shutdownu federálnej vlády sa podľa predikčných trhov pohybuje takmer na úrovni 80 %, čo trhy vnímajú ako výrazný zdroj neistoty. Historicky platí, že v obdobiach politického napätia a fiškálnej nestability rastie záujem investorov o zlato ako bezpečný prístav.
Technika a efekt „rozbehnutého vlaku“
Rast ceny zlata podporujú aj technické faktory. Po prelomení viacerých dôležitých technických úrovní sa na trh pridali trendoví a momentum investori. Ide o typickú situáciu, keď „investori naskakujú do rozbehnutého vlaku“, čo krátkodobo ešte zosilňuje cenový pohyb.
Striebro prekonáva zlato
Ešte výraznejší rast vidíme pri striebre. Jeho cena sa dostala nad úroveň 108 USD za uncu a od začiatku roka rastie približne o 45 %, čím výrazne prekonáva výkonnosť zlata.
Dopyt a technická štruktúra trhu
Za rastom striebra stojí kombinácia silného investičného dopytu, priemyselného využitia a priaznivej technickej štruktúry trhu. Striebro benefituje nielen zo statusu drahého kovu, ale aj z dopytu v technologických a priemyselných odvetviach. Podobne ako pri zlate, aj tu zohrávajú významnú úlohu technické signály a trendové obchodovanie.
Zhrnutie
Rast cien zlata aj striebra je výsledkom kombinácie geopolitickej neistoty, slabšieho dolára, politických rizík v USA a technických faktorov na trhu. Zatiaľ čo zlato plní úlohu stabilného bezpečného prístavu, striebro ťaží aj z vyššej volatility a silnejšieho rastového momenta.
