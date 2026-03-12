Ceny pohonných hmôt stúpajú, benzín dnes pridáva 5 %⛽

Futures na benzín v USA dnes rastú o viac než 5 % na približne 2,9 USD za galón
Cena benzínu odráža rast cien ropy
Od začiatku konfliktu vzrástla cena benzínu o viac než 25 %
Futures na benzín v USA dnes rastú o viac než 5 % na približne 2,9 USD za galón
Cena benzínu odráža rast cien ropy
Od začiatku konfliktu vzrástla cena benzínu o viac než 25 %
Futures kontrakty na benzín v USA dnes pokračujú v raste, pričom ceny benzínu pridávajú viac než 5 % na približne 2,9 USD za galón (1 galón = 3,79 l). Cena benzínu do značnej miery odráža rast cien ropy, ktorá sa dnes opäť približuje hranici 100 USD za barel u ropy Brent a 95 USD u ropy WTI. Cena benzínu od začiatku konfliktu vzrástla o viac než 25 %. Najvyšších hodnôt dosiahla v pondelok 9. marca, keď sa cena dostala cez 3 USD za galón. Historicky boli takéto vysoké ceny benzínu naposledy v apríli 2024. Od tej doby sa cena stabilne držala pod hranicou 2,5 USD za galón.
Cenám benzínu neprospieva ani situácia v Iráne, ktorý oznámil, že bude uvažovať o prímierí len vtedy, ak bude zaručené, že USA ani Izrael proti nemu už nevykonajú útoky. Túto podmienku pravdepodobne Spojené štáty neprijmú, čo znižuje vyhliadky na rýchle riešenie konfliktu. Producenti v Perzskom zálive už znížili ťažbu ropy približne o 6 %, s možnosťou ďalších redukcií. Tento vývoj zastienil globálne snahy o zmiernenie prudko rastúcich cien ropy a pohonných hmôt, pričom Medzinárodná energetická agentúra zahájila koordinované uvoľnenie 400 miliónov barelov z núdzových rezerv.
Graf GASOLINE (H1)
Graf nižšie zobrazuje cenu v centoch za galón (290 centov = 2,9 USD).
Zdroj: xStation05
